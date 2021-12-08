Угроза Украине: Путин прокомментировал беседу с Байденом, Франция предупредила РФ

Во вторник, 7 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели первые с июля переговоры.

Россия в ближайшее время подготовит предложения по гарантиям безопасности в отношениях с НАТО и передаст их США, — сообщил в среду, 8 декабря, президент Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи. Он также прокомментировал состоявшийся накануне двухчасовой телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Франция 8 декабря предупредила Россию о последствиях «стратегического и масштабного» характера в случае агрессии в отношении Украины.

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Президент РФ 8 декабря отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам Путина, он договорился с Байденом продолжить дискуссию по гарантиям безопасности и в ближайшее время обменяться соображениями на этот счет. Путин вновь обвинил НАТО в проведении «явно конфронтационной линии в отношении России», напомнив о высылке из Брюсселя сотрудников российской миссии при альянсе (и закрытии натовской миссии в Москве).

Заданный ему вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину, Путин назвал его провокационным. Сам ответ был двояким: «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность (…) в среднесрочной и отдаленной перспективе».

По словам Путина, РФ рассчитывает, что ее озабоченность возможным вступлением Украины в НАТО после переговоров с президентом США будет услышана. «Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — считает Путин.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя телефонный разговор президентов, назвал основной целью главы США предупреждение о цене, которую заплатит Россия в случае вторжения на Украину. «Президент Байден сказал президенту Путину совершенно прямо: если Россия углубит вторжение на Украину, США и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительные средства обороны сверх и за пределами того, что мы уже поставляем. И мы укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО в ответ на такую эскалацию», – заявил во время брифинга Салливан, отметив, что теперь США готовы сделать то, чего они не сделали в 2014 году.

Предупреждение Парижа

Франция предупредила Россию о последствиях «стратегического и масштабного» характера в случае агрессии в отношении Украины. «России отправлены твердые сигналы о стратегических и масштабных последствиях, которые может иметь новое покушение на территориальную целостность Украины», — цитирует France-Presse сделанное 8 декабря заявление французского министерства иностранных дел.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией вокруг Украины. Главы государств и правительств выразили решимость добиться уважения ее суверенитета», — указал французский МИД, напомнив о последнем заявлении лидеров Франции, США, Германии, Великобритании и Италии по поводу угрозы Украине со стороны РФ.

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