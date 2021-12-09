СМИ: Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» под Воронеж

Расследовательская группа Conflict Intellegence Team (CIT) сообщила, что в пригородах Воронежа заметили военную технику и как минимум один зенитный ракетный комплекс «Бук». Как сообщили журналисты в четверг, 9 декабря, таким образом Россия продолжает сосредотачивать войска на территориях, прилегающих к границе с Украиной.

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CIT ссылается на видео, опубликованные в telegram-канале «Записки Охотника». На одном из роликов видны самоходные установки «Мста-С», танки и боевые элементы ЗРК «Бук». На другом видео показаны остальные установки комплекса и радиолокационная станция «Купол».

«Это позволяет предположить, что на станции находится как минимум один комплекс „Бук“ в полном составе (один дивизион). Стоит отметить, что бортовые номера установок закрашены», — утверждает CIT.

Расстояние от Воронежа до Донецка составляет около 500 километров. Ранее СМИ уже сообщали, что Россия собирает войска вблизи границы с Украиной — 1 ноября издание Politico опубликовало снимки, на которых предположительно запечатлена бронетанковая техника и артиллерия. Они были сделаны в Смоленской области в 250 километрах от границы Украины.

Власти Украины в ноябре также заявили, что Россия разместила около 90 тысяч солдат вблизи востока Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «значительном» наращивании российского контингента вблизи украинских границ.

Россия заверяет, что информация о стягивании войск к границе не соответствует действительности, а публикации СМИ являются «информационным залпом». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, перемещение российских войск по национальной территории не создает угрозы для других стран и не должно «никого волновать».

На фоне напряженной ситуации в Украине президент России Владимир Путин провел онлайн-саммит с американским лидером Джо Байденом. Переговоры продолжались около двух часов, а в Кремле признали, что основной их темой стал украинский кризис. Байден заявил, что передвижение российских войск носят «угрожающий» характер. Россия в ответ потребовала от Белого Дома гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, а вблизи границ с Россией не будет ударных наступательных вооружений.

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