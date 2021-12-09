Совладельца «Рив Гош» и «Юлмарт» Августа Мейера и его жену отправили под арест

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил совладельца парфюмерной сети «Рив Гош» и в недавнем прошлом крупнейшего в России интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера в СИЗО до 7 февраля 2022 года, сообщил «Коммерсантъ».

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Бизнесмену предъявлены обвинения в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Эти деньги были получены «Юлмарт» в виде кредитов, но затем, как утверждает следствие, были выведены со счетов компании и поделены Мейером и другим совладельцем «Юлмарта» Дмитрием Костыгиным, тогда как сама компания и ее «дочки» начали процедуру банкротства.

В один день с Августом Мейером была арестована и его жена Елена Стрельцова, являющаяся главой сети «Ряды». Следствие считает ее соучастницей мужа, тем не менее, в случае со Стрельцовой суд ограничился домашним арестом.

Сам Август Мейер своей вины не признал. Его адвокат уже заявил журналистам, что речь идет не об уголовном преступлении, а о бизнес-конфликте. В суде защита Мейера просила избрать ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, залог в пять миллионов рублей или домашний арест. Сам же бизнесмен настаивал на том, что он «находится под необоснованными обвинениями» уже в течение пяти лет и за это время мог легко покинуть страну и скрыться, если бы имел такое намерение, но не сделал этого.

В свою очередь уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что обвинения в адрес Августа Мейера — «абсолютно предпринимательская история», а помещение бизнесмена в СИЗО — нарушение Уголовно-процессуального кодекса.

Титов пояснил, что знаком с фактурой уголовного дела Мейера, несмотря на то, что сам предприниматель за помощью к бизнес-омбудсмену пока не обращался. Зато обращался другой фигурант этого уголовного дела — еще один совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.

«То, что вменяют Мейеру,- это абсолютно предпринимательская история. Его обвиняют якобы в мошенничестве, однако речь идет об абсолютно типовой сделке факторинга, в которой „Юлмарт“ ни на одном из этапов ничего злонамеренно не искажал. Сложные взаимоотношения совладельцев — а их было не двое, а больше — подвели компанию к банкротству, и на этом этапе исполнять договорные отношения в рамках факторинга стало сложно. Но это совершенно не означает, что долг не может быть выплачен в рамках конкурсных процедур, которые до сих пор продолжаются»,- подчеркнул Титов.

Он также напомнил, что выбор меры пресечения в виде заключения под стражу ы данном случае является прямым нарушением ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, которая регулирует порядок помещения обвиняемых в следственные изоляторы.

По мнению Титова, «возбуждение второго дела по „Юлмарту“ и попытки заключить Августа Мейера под стражу продиктованы одним — желанием следствия искусственно ускорить ход процесса, сильнее надавить на фигурантов, потому что суть обвинения остается откровенно слабой».

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