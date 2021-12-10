«Иноагенты», пытки, буллинг и ликвидация «Мемориала» — что Путин обсуждал с членами СПЧ

Президент Владимир Путин на онлайн-встрече 9 декабря с членами Совета по правам человека вступил в жёсткую полемику с членом Совета, кинорежиссёром Александром Сокуровым, после того как тот заявил о множестве проблем, с которыми сталкивается Россия, и сказал, что страну надо менять.

9 декабря прошло заседание Совета по правам человека при президенте с участием Владимира Путина. В рамках встречи члены Совета обсудили ключевые, по их мнению, проблемы в области защиты прав человека в России.

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UPD. «Радио Свобода» сообщило о жесткой полемике на заседании СПЧ между Путиным и кинорежиссером Александром Сокуровым, после того как тот заявил о множестве проблем, с которыми сталкивается Россия, и сказал, что страну надо менять. Сокуров говорил о ситуации в Чечне, политических репрессиях в отношении оппозиции, напомнил о покончившей с собой журналистке Ирине Славиной, об историке Юрии Дмитриеве, сидящем, по мнению правозащитников, по надуманным обвинениям, про дискриминацию СМИ и НКО, признанных «иноагентами», а также об эмиграции молодежи из РФ. Путин ответил эмоциональной речью, заявив режиссеру: «Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых вещах лучше помолчать».

В частности, члены СПЧ попросили президента дать поручения о дополнительной проработке возможных проблем, связанных с потенциальным внедрением QR-кодов на транспорте. В свою очередь, Владимир Путин пообещал, что поспешных и необдуманных действий власть не совершит, а сам законопроект о QR-кодах назвал рамочным, добавив, что его еще будут прорабатывать в регионах.

Сразу несколько участников встречи с президентом затронули тему законодательства о СМИ-иноагентах. В частности, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев напомнил, что этот закон, ставший огромной проблемой для СМИ, с профессиональным сообществом даже не обсуждался.

В ответ президент, в очередной раз, заявил, что считает закон об «иноагентах» необходимостью, «чтобы защитить Россию от вмешательства извне», но в то же время поддержал предложение обсудить закон с профессиональным сообществом.

Часть встречи прошла в закрытом режиме, и все подробности стали известны прессе со слов участвовавших в ней членов Совета.

Так, «Медуза» цитирует члена СПЧ и автора «Новой газеты» Леонида Никитинского. По его словам, президент, в частности, заявил, что «не видит необходимости держать за решеткой» ректора Шанинки Сергея Зуева, которому предъявлены обвинения в хищении средств Минпросвещения.

Дело Зуева, в качестве примера, привела член СПЧ и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, во время своего выступления, которое было посвящено росту числа заключенных в российских СИЗО.

«Несмотря на то, что число людей в наших местах лишения свободы уменьшается, причем за последнее время вдвое уменьшилось, и в этом году по сравнению с прошлым годом еще уменьшилось, в СИЗО их по-прежнему много. Я бы даже сказала, что ситуация уникальная: количество их в СИЗО растет. На сегодняшний день там находятся 109 тысяч человек, то есть получается, что каждый четвертый, который находится у нас за решеткой, — это невиновный человек, потому что до суда человек еще невиновен», — сказала Меркачева.

Заканчивая свой доклад, правозащитница попросила президента «дать следующие поручения: проанализировать практику заключения под стражу, рекомендовать судам вместо арестов использовать современные технологии и методы слежения, в том числе электронные браслеты».

Председатель Комитета против пыток, член СПЧ Игорь Каляпин рассказал телеканалу «Дождь», что на заседании также была поднята тема о «безобразной работе СК и разрушенном механизме общественного контроля».

По словам Каляпина, один из членов СПЧ сообщила президенту, что пытки в тюрьмах нередко используются с целью получить признание в совершении преступления, в связи с чем к ответственности порой привлекаются невиновные люди. Путин, в свою очередь, пообещал, что даст поручение Генеральной прокуратуре с этим разобраться.

Леонид Никитинский также рассказал, что президент, по его собственным словам, «всегда с уважением относился» к деятельности «Мемориала». При этом президент подчеркнул, что, по его данным, «Мемориал» якобы «защищает» террористические организации, такие как «Хизб ут-Тахрир», и причислил к жертвам политических репрессий «несколько лиц», которые, как «обнаружили израильские специалисты», служили при нацистах. Тем не менее, президент пообещал запросить дополнительные сведения по делу о ликвидации «Мемориала».

Эту тему, как рассказал РИА Новости член СПЧ Александр Брод, поднимал другой член Совета — Николай Сванидзе. Он также «выступал в защиту ректора Шанинки Зуева и говорил об исчезновении даты дня памяти жертв Холокоста из календаря образовательных событий министерства просвещения», — сообщил Брод.

По его словам, за последние 10 лет это, «наверное, было самое продолжительное, самое насыщенное заседание, почти 5 часов, 20 выступающих, самый широкий охват тем, которые волнуют общество». «По многим [темам] будут даны поручения правительству, законодателям. Я думаю, что тема будет иметь широкое значение для развития законодательства и некоммерческого сектора, и острых тем, которые актуализировались в период пандемии», — резюмировал Брод.

Среди прочего президент и члены СПЧ коснулись темы школьного буллинга. Как заявил принимавший участие во встрече член СПЧ и председатель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов, такие противоестественные явления, как буллинг, травля, унижение издевательство получили массовое распространение. Свыше 40% школьников сообщили, что подвергались какой-либо из форм этих издевательств, — подчеркнул Кабанов.

При этом он подчеркнул, что система профилактики и выявления психологических проблем у учащихся в начальном и среднем образовании «характеризуется крайне низким уровнем профессиональной квалификации специалистов психологической помощи, формальным подходом и отсутствием специальных знаний у учителей и преподавателей» по выявлению возможных поведенческих отклонений и угроз, что делает ее неэффективной.

В свою очередь президент согласился с тем, что эта проблема сейчас действительно требует пристального внимания, и заявил, что все соответствующие предложения по борьбе с буллингом должны быть тщательно рассмотрены.

«Я, безусловно, согласен с вами полностью, что все предложения профилактического характера, конечно, должны быть рассмотрены и поддержаны. Это касается и дополнительных мер, имеется в виду воспитателей в школах, они вводятся в школах, и нужно, чтобы это пошире применялось. Подготовка и переподготовка учителей и так далее. В общем все меры, связанные с предотвращением и профилактикой преступности в подростковой среде, в самом широком смысле этого слова должны совершенствоваться и внедряться», — подчеркнул президент.

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