«Большая семерка» предупредила Россию о «масштабных последствиях» в случае вторжения в Украину

Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) опубликовали заявление по итогам встречи глав МИД в Ливерпуле. В нем подчеркивается, что «военная агрессия» России против Украины «будет иметь огромные последствия и дорого обойдется» Москве, но конкретные меры в документе не описываются.

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«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении наращивания военной мощи России и агрессивной риторики в отношении Украины», – говорится в заявлении. Далее министры призывают Россию «ослабить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности», о чем президент США Байден говорил во время видеозвонка президенту РФ Путину 7 декабря.

«Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины», – заявляют также министры иностранных дел «Большой семерки».

«Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену в ответ», – предупреждают они.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины. Мы будем интенсифицировать наше сотрудничество по нашему общему и всестороннему ответу», – говорится также в заявлении.

Ранее днем глава британской дипломатии Элизабет Трасс заявила, что Россия подвергнется «серьезным последствиям» в случае вторжения на Украину. По ее словам, эта встреча показала «единый голос стран «Большой семерки», на долю которых приходится 50% мирового ВВП, и которые очень ясно дали понять, что вторжение в Украину будет иметь огромные последствия для России».

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