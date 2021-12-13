«Очень много писем. Он чувствует поддержку и благодарит за нее» — о шамане Габышеве в психбольнице

Александра Габышева почти три месяца принудительно держат в новосибирском психиатрическом стационаре спецтипа с интенсивным наблюдением, куда его отправили на бессрочное «лечение». Защитник шамана Алексей Прянишников в интервью RFI рассказал о моральном состоянии своего подзащитного, о многочисленных письмах ему со словами поддержки и об отношении администрации медучреждения к признанному политзаключенным якутскому шаману.

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Шаман Александр Габышев прославился попытками похода в Москву для совершения «обряда изгнания Путина». Нынешняя принудительная госпитализация стала для него уже третьей с весны 2020 года. Но на этот раз его отправили не в обычный психдиспансер, а в больницу для людей, совершивших преступления.

С конца сентября шаман находится в новосибирском психиатрическом стационаре «специализированного типа с интенсивным наблюдением». Туда его принудительно отправил суд по делу о насилии к росгвардейцу. Это дело завели после того, как силовики в очередной раз штурмовали дом шанама в январе 2021 года, чтобы снова увезти его в местный психоневрологический диспансер. Верховный суд Якутии отклонил возражения защиты, оставив в силе июльское решение об отправке шамана на бессрочное «лечение» в медучреждение с особым режимом.

Как пояснил правозащитник Алексей Прянишников, раз в полгода врачебная комиссия и суд решают, необходимо ли продлевать принудительное «лечение». У Габышева первый шестимесячный срок лечения подходит к концу 26 января 2022 года, с учетом того, что сразу после июльского решения суда его направили в СИЗО, где делали ему инъекции.

Прянишников рассказал RFI об условиях содержания Александра Габышева в новосибирской спецбольнице, об отношении к нему врачей и о моральном состоянии шамана.

Алексей Прянишников: Это не просто гражданская больница, а больница для лиц, к которым применяются меры медицинского характера в рамках уголовных дел. Эту больницу охраняют как тюрьму. Там по сути дела тюремный режим. Там есть специальное подразделение, выделенное ФСИН как отдел охраны больницы. Все порядки — тюремного типа. Когда я приезжаю на свидание, я сдаю всю технику вплоть до ключей от автомобиля. Свидания проходят в присутствии охранника ФСИН и санитара, все записывается на камеры. По территории всегда меня сопровождают представитель ФСИН и лечащий врач.

Он [Александр Габышев] находится в двухместной палате. С ним лежит пациент тоже из Республики Якутии. Они общаются на якутском языке, отношения у них хорошие. Не знаю, насколько случайно оказалось, что там такой пациент. Врачи говорят, что это сделано для того, чтобы ему [Габышеву] было как-то проще, что есть человек, с которым можно разговаривать на якутском языке. Что там по факту — не знаю. Вполне может быть, что человек приставлен за ним смотреть, выслушивать, выведывать что-то, но это уже мои догадки. Сам Габышев не жалуется на соседа. Какое деяние совершил этот человек [сосед] — врачи не говорят. Я пытался выяснить, чтобы понять, с кем вообще он находится, но эту информацию не раскрыли.

RFI: А что Габышев рассказывает об отношении к нему персонала, врачей?

В целом отношение к нему уважительное со всех сторон. Я делаю выводы на основании того, что они постоянно дают ему характеристики во время разговоров. Я разговариваю с лечащим врачом, с начальником организационно-медицинского отдела. В общем все характеризуют Габышева положительно, что дает надежду на то, что заключение с их стороны будет более или менее объективное.

Хотя, конечно же, они не признают, что кто-то оказывает на них давление, но я по-прежнему уверен, что последнее решение не за врачами и не за судами в данном случае — относительно того, будет ли он продолжать там находиться или его куда-то переместят. Изначально было видно, что в этом деле есть более высокая заинтересованная сторона.

Насколько важно, что о судьбе Габышева пишут средства массовой информации? Насколько, на ваш взгляд, это влияет на то, как к нему относятся в этом спецучреждении?

Конечно, важно. Надо сказать вот что. Эта больница довольно новая, она 2015 года. Я общаюсь с представителями ОНК — общественной наблюдательной комиссии, которая приезжает с визитами в места лишения свободы и в такие учреждения тоже. Они мне пояснили, что репутация у нее [больницы] в общем нормальная, никаких из ряда вон выходящих ситуаций не было в плане отношения к пациентам.

Это не просто больница, а больница для людей, которые совершили преступные деяния, но в силу своего состояния не могут отбывать наказание, поскольку признаны невменяемыми. Соответственно условия там далеко не больничные, хотя просто психбольница ничего хорошего из себя не представляет.

Поэтому очень важно, что до администрации больницы донесли, что это человек, который признан политическим заключенным. Я думаю, что бладаря этому внимаю СМИ и благодаря тому, сколько приходит писем с поддержкой, сколько приходит посылок, благодаря акции Amnesty International по отправке писем ему из других стран, естественно, я думаю, отношение администрации к нему более ответственное в плане соблюдения его прав и так далее.

Какова ситуация с точки зрения медикаментов?

Врачи заверяют, что ничего нового, помимо того, что к нему применялось в последнее время в Якутске, не применяют. Сам он подтверждает, что ему раз в две недели делают инъекцию препаратом. И все, больше никаких профильных психиатрических препаратов вроде бы как ему не дают.

Как он оттуда поддерживает связь с внешним миром? Могут ли родственники его навещать?

Это в основном письма. Насчет свиданий с родственниками: теоретически это возможно, но сейчас есть коронавирусные ограничения. Поэтому пока свидания только со мной.

Уж не знаю, случайно ли это или специально, но через некоторое время после поступления Габышева больница расторгла контракт с оператором, который предоставлял услуги телефонной связи для пациентов. Якобы кого-то не устраивало качество услуг. Это госучреждение, сами понимаете, там должны быть проведены конкурсы, аукционы для заключения нового контракта. Уже два месяца они в процессе заключения нового контракта, и телефонной связи пока нет. Мобильным телефоном ему пользоваться, естественно, нельзя. Врач не предоставляет служебные мобильные телефоны. Все пациенты ждут, когда заключат контракт с новым оператором связи, установят таксофон, каждому можно будет приобрести таксофонные карточки, чтобы звонить. Тогда восстановится связь, но она тоже не в любой момент, раз в неделю предоставляли возможность общаться.

А так в основном это письма. Он отвечает на письма, на открытки. Письма, которые пошли к нему из-за границы благодаря этой акции Amnesty International, — там более сложная схема. У него же нет возможности, понять, какая цена будет для отправки письма в ту или иную страну. По России — есть конверт с официальной маркой единого тарифа. Он начал отвечать на зарубежные письма. Здесь сложнее. Для этого он пересылает их своему другу Виктору Егорову («Дед Мороз» его зовут, похож на Деда Мороза). Он [Габышев] пересылает ему [Егорову] ответы с адресом, куда нужно отправить письмо, он [Егоров] идет на почту, оплачивает и отправляет в эту страну. Вот таким образом сейчас устроена коммуникация.

И плюс — через меня. Я привожу какие-то приветы, от передает встречные приветы. Сейчас журналисты начали обращаться. Издание Znak.com обратилось. Я передал вопросы, он на них от руки написал ответ. Александр Невзоров задает ему вопросы периодически, он ему отвечает. В ближайшее время тоже будет ответ.

Когда в последний раз вы видели Александра Габышева? Как вы оцениваете его моральное состояние?

В последний раз видел 22 ноября. Как раз у него был день рождения. Он в целом там адаптировался, как любой человек может в любой ситуации адаптироваться. Понятно, что ничего хорошего там нет. Это все несвобода, прогулки 30 минут и так далее. Депрессии я у него не заметил. Но, конечно, для человека, который в любой момент привык выйти, например, в лес на продолжительное время, это ограничение существенное. Он не может покидать пределы больницы, это, конечно, очень плохо. Внешне он это не показывает, хотя заметно, что он определенным образом подавлен. Старается шутить, как-то позитивно ко всему относится, никогда ни на кого не жалуется в принципе. Он и неприхотлив в быту, не жалуется на питание, на бытовые условия и так далее.

Если говорить о письмах, много их приходит? Чувствует ли он поддержку извне?

Очень много писем. Он эту поддержку чувствует и за нее постоянно благодарит. Он говорит, что это большое подспорье: время идет. Человек не пребывает в каком-то безделье, постоянно отвечает разным людям. Люди еще пишут о разном. С кем-то уже развились длительные диалоги. Он говорит, что это помогает скоротать время.

Это очень важно. Люди, которые сидят в тюрьме, хотя бы понимают, на какой срок туда попали. Здесь вообще не понятно. Постановление суда сроки [принудительного пребывания в больнице] не определяет. Ты попадаешь в руки ко врачам, которые какие-то свои заключения и говорят, должен ли ты еще там находиться или тебя нужно освободить или перевести. Здесь полная неопределенность, нет сроков. Это, конечно, гнетет. Всякая такая поддержка и возможность отвечать на письма людей — это определенным образом скрашивает пребывание в этом учреждении.

Но не надо забывать, что это учреждение, в котором он не должен находиться в принципе. Это учреждения для людей, которые совершили тяжкие деяния. А то, что ему приписывают, — этого не было. А если и был какой-то ответ на вторжение в его дом, то это ответ на провокацию со стороны полиции. Ему там не место — это основное.

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