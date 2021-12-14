«Было разное понимание»: в России признали, что не направили ВОЗ всех данных для сертификации «Спутника V»
Опубликовано:
Российская сторона пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всей нужной информации для сертификации вакцины «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого 14 декабря цитирует РИА Новости.
«Действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация, и как она должна была предоставляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российская сторона «постепенно адаптируется» к требованиям ВОЗ и надеется на положительный результат.
Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не одобрили российскую антиковидную вакцину «Спутник V».
В России «Спутник V» зарегистрировали еще в августе 2020 года после испытаний на 76 добровольцах и начали применять несколько месяцев спустя. Сейчас «Спутник V», о высокой эффективности которого говорилось в престижном медицинском журнале The Lancet, используют в нескольких десятках стран мира. В России не зарегистрирована ни одна зарубежная антиковидная вакцина.
Согласно официальному счетчику, полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли 67,2 млн человек, то есть порядка 46% населения. По данным последнего опроса «Левада-центра», число россиян, не готовых прививаться отечественными вакцинами, снизилось до 36%. В конце июля этот показатель был на уровне 55%.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться