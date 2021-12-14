«Было разное понимание»: в России признали, что не направили ВОЗ всех данных для сертификации «Спутника V»

В России признали, что пока не передали ВОЗ всей нужной информации для сертификации вакцины «Спутник V»

Российская сторона пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всей нужной информации для сертификации вакцины «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого 14 декабря цитирует РИА Новости.

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«Действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация, и как она должна была предоставляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российская сторона «постепенно адаптируется» к требованиям ВОЗ и надеется на положительный результат.

Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не одобрили российскую антиковидную вакцину «Спутник V».

В России «Спутник V» зарегистрировали еще в августе 2020 года после испытаний на 76 добровольцах и начали применять несколько месяцев спустя. Сейчас «Спутник V», о высокой эффективности которого говорилось в престижном медицинском журнале The Lancet, используют в нескольких десятках стран мира. В России не зарегистрирована ни одна зарубежная антиковидная вакцина.

Согласно официальному счетчику, полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли 67,2 млн человек, то есть порядка 46% населения. По данным последнего опроса «Левада-центра», число россиян, не готовых прививаться отечественными вакцинами, снизилось до 36%. В конце июля этот показатель был на уровне 55%.

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