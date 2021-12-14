ЕСПЧ призвал власти России срочно начать эффективно бороться с домашним насилием

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев заявления четырех россиянок-жертв домашнего насилия, призвал власти РФ срочно изменить закон для эффективной борьбы с семейным насилием, в том числе ввести юридическое определение «домашнего насилия», охватывающее разные его формы, а также обеспечить доступ жертв к охранным ордерам.

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ЕСПЧ рассмотрел жалобы четырех россиянок-жертв домашнего насилия: Маргариты Грачевой, Натальи Туниковой, Елены Гершман и Ирины Петраковой. В своем постановлении от 14 декабря суд признал, что в их ситуации российское государство нарушило статьи 3 и 14 Европейской конвенции по правам человека (о запрете пыток и дискриминации).

ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию выплатить Маргарите Грачевой более 375 тысяч евро, остальным заявительницам — по 25 тысяч евро компенсации.

Жалобы заявительниц сопровождали юристы «Правовой инициативы» и Консорциума женских неправительственных объединений, отмечает «Медиазона».

Как говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, заявления россиянок касались актов домашнего насилия со стороны партнеров или мужей (бывших мужей), включая один случай нанесения тяжкого телесного повреждения. Речь идет о деле Маргариты Грачевой, которой муж (ныне бывший) отрубил кисти рук в 2017 году. Примерно за месяц до случившегося Грачев вывез жену в лес и угрожал ей убийством. Полиция проигнорировала неоднократные жалобы женщины на угрозы.

В случаях четырех заявительниц власти «не оценили риски», «у сотрудников полиции не было специальной подготовки для решения таких вопросов», отмечает ЕСПЧ. Суд установил, что власти не предприняли, но могли предпринять некоторые действия, например, возбудить уголовное дело об угрозах убийством. «В целом дела заявительниц показали, что власти не рассматривали домашнее насилие как повод для вмешательства», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что государство не провело эффективного расследования жестокого обращения, от которого страдали заявительницы, хотя были в курсе, что эти женщины пребывают в ситуации домашнего насилия.

ЕСПЧ призвал российские власти срочно изменить закон

Как подчеркнул ЕСПЧ, российские власти не создали правовой основы для эффективной борьбы с домашним насилием. «Было установлено, что в отношении защиты от риска домашнего насилия женщины в России находятся в ситуации фактической дискриминации», — отмечается в пресс-релизе.

В российской правовой системе отсутствует само определение «домашнего насилия», нет адекватных материально-правовых и процессуальных положений для преследования различных его форм, не предусмотрено охранных ордеров, — отмечает ЕСПЧ. Суд считает, что российские нормы в области борьбы с семейным насилием в их нынешнем виде не соответствуют обязательствам в рамках Европейской конвенции и ведут к нарушению этого аспекта по статье 3 (запрет пыток).

Суд призвал российские власти срочно ввести законодательные и иные изменения, разработать комплексный и адресный ответ на проблему гендерного насилия, ввести юридическое определение домашнего насилия, которое охватывало бы различные его формы, включая физическое, сексуальное, психологическое и экономическое насилие, проявление контролирующего или принуждающего поведения, преследование и харассмент, в том числе в интернете.

Суд также призывает российские власти «обеспечить уголовную ответственность и наказание в соответствии с внутренним законодательством за все акты домашнего насилия, обеспечить законную возможность расследовать дела о домашнем насилии по собственной инициативе в интересах общества и наказывать виновных», обеспечить легкий доступ к охранным ордерам и «внедрить план действий по изменению общественного восприятия гендерного насилия в отношении женщин».

До реализации вышеуказанных мер ЕСПЧ будет рассматривать аналогичные дела в упрощенной и ускоренной форме.

ЕСПЧ впервые заявил о структурных провалах в борьбе с домашним насилием в РФ после рассмотрения дела «Володина против России». В постановлении 2019 года говорилось, что семейное насилие является «серьезной и масштабной» проблемой для России, где до сих пор не принято законодательство для борьбы с ним.

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