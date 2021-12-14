Процесс о ликвидации «Международного Мемориала» в Верховном суде вошел в финальную стадию

Множество людей снова пришли поддержать «Международный Мемориал» к зданию Верховного суда, Москва, 14 декабря 2021 г.

Очередное заседание Верховного суда по рассмотрению иска Генеральной прокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала» прошло вторник.

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Как и во время предыдущего заседания множество людей пришли к зданию суда, надеясь попасть внутрь, но сделать им этого снова не удалось. Спустя несколько минут после начала заседания у стен суда был задержан мужчина, он попытался развернуть плакат, но был молниеносно задержан сотрудниками полиции, сообщает «Медиазона».

Мужчина, развернувший плакат у Верховного суда, рассматривающего иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала», был сразу задержан, Москва, 14 декабря 2021 г. AFP - DIMITAR DILKOFF

Львиная доля самого заседания сегодня была посвящена изучению письменных доказательств. Судья зачитала девять томов материалов дела, в том числе документы об иностранных пожертвованиях в пользу организации. Прокуроры, представлявшие истца также настаивали на том, что «Международный мемориал» продолжает нарушать законодательство об «иноагентах», в частности, не ставя соответствующую маркировку на все свои страницы и посты в соцсетях.

В свою очередь адвокаты правозащитной организации обратили внимание суда, что в законе такого требования не содержится. Кроме того они представили суду множество вещественных доказательств соблюдения «Международным Мемориалом» положений закона об «иноагентах», в частности, изданные организацией книги. Юристы принесли их в суд и предложили судье убедиться в наличии требуемой законом маркировки.

Также защита «Международного Мемориала» представила суду документы о пожертвованиях в пользу организации, сделанных внутри страны, «для создания объективной картины» и чтобы у суда не создалось впечатления, что иностранные деньги преобладают в бюджете организации.

И, наконец, юристы «Международного Мемориала» показали суду множество наград, полученных организацией за годы работы. Одну из наград в ходе осмотра сломал один из прокуроров, сообщил телеграм-канал «Мемориала».

Примерно к трем часам дня заседание окончилось. Судья объявила о завершении судебного следствия и назначила прения на 28 декабря.

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