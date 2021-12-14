Процесс о ликвидации «Международного Мемориала» в Верховном суде вошел в финальную стадию
Опубликовано:
Очередное заседание Верховного суда по рассмотрению иска Генеральной прокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала» прошло вторник.
Как и во время предыдущего заседания множество людей пришли к зданию суда, надеясь попасть внутрь, но сделать им этого снова не удалось. Спустя несколько минут после начала заседания у стен суда был задержан мужчина, он попытался развернуть плакат, но был молниеносно задержан сотрудниками полиции, сообщает «Медиазона».
Львиная доля самого заседания сегодня была посвящена изучению письменных доказательств. Судья зачитала девять томов материалов дела, в том числе документы об иностранных пожертвованиях в пользу организации. Прокуроры, представлявшие истца также настаивали на том, что «Международный мемориал» продолжает нарушать законодательство об «иноагентах», в частности, не ставя соответствующую маркировку на все свои страницы и посты в соцсетях.
В свою очередь адвокаты правозащитной организации обратили внимание суда, что в законе такого требования не содержится. Кроме того они представили суду множество вещественных доказательств соблюдения «Международным Мемориалом» положений закона об «иноагентах», в частности, изданные организацией книги. Юристы принесли их в суд и предложили судье убедиться в наличии требуемой законом маркировки.
Также защита «Международного Мемориала» представила суду документы о пожертвованиях в пользу организации, сделанных внутри страны, «для создания объективной картины» и чтобы у суда не создалось впечатления, что иностранные деньги преобладают в бюджете организации.
И, наконец, юристы «Международного Мемориала» показали суду множество наград, полученных организацией за годы работы. Одну из наград в ходе осмотра сломал один из прокуроров, сообщил телеграм-канал «Мемориала».
Примерно к трем часам дня заседание окончилось. Судья объявила о завершении судебного следствия и назначила прения на 28 декабря.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться