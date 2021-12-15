Убийство чеченского полевого командира в Берлине: Россия осудила «политический» приговор, Германия выслала дипломатов

Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря, признал 56-летнего гражданина России Вадима К. виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года.

Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря, признал 56-летнего гражданина России Вадима К. виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы. Российский посол в Германии назвал приговор «абсурдным» и «политическим».

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Вадим К. застрелил Зелимхана Хангошвили по указанию властей РФ, счел земельный суд. Досрочное освобождение россиянина исключено, указывает Deutche Welle. Тем самым суд удовлетворил запрос федеральной прокуратуры о пожизненном сроке. Защита требовала оправдать россиянина.

Земельный суд также счел доказанным утверждение стороны обвинения, что К. совершил это убийство по указанию властей России.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в на следующий день.

Изданиям The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось установить, что убийцей Хангошвили является Вадим Красиков из спецподразделения «Вымпел» ФСБ, также виновный как минимум в двух заказных убийствах бизнесменов в России. Красиков приехал в Германию с паспортом на имя Вадима Соколова, – указывает The Insider.

В декабре этого года федеральная прокуратура Германии заявила, что считает доказанной вину Красикова, и попросила суд приговорить его к пожизненному сроку. Одновременно генеральный прокурор Николаус Форшнер выразил уверенность в том, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств и что обвиняемый связан с ФСБ России.

По данным прокуратуры, он прибыл в Берлин через Францию и Польшу с поддельным паспортом, выследил Хангошвили и застрелил его в парке Малый Тиргартен. При этом убийцу видели свидетели, его засняли камеры наблюдения, а его маршрут был восстановлен при помощи SIM-карты, которую нашли в его телефоне.

Представитель обвинения указал, что Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах. Поэтому он рассматривался Москвой в качестве врага и был ликвидирован, заявил он. Судебное разбирательство длилось около 14 месяцев, за это время были допрошены почти 50 свидетелей.

Реакция России

Посол России в Германии осудил «политическое» решение суда, приговорившего россиянина к пожизненному заключению. «Мы считаем этот приговор необъективным, что это политическое решение, которое серьезно подрывает российско-германские отношения, которые и без того были сложными, – говорится в заявлении Сергея Нечаева, опубликованном на сайте посольства России в Германии, – Этот вопрос вызывает у нас глубокую озабоченность, сам по себе представляет собой очевидный недружественный акт и не останется без ответа».

Москва всегда отрицала свою причастность к убийству, но немецкое правосудие в своем сегодняшнем решении четко обозначило российские власти.

«Абсурдный тезис об участии в этом преступлении Российской Федерации методично навязывался общественности на протяжении всего судебного процесса и является частью общего контекста русофобии», – заявил российский посол в среду, 15 декабря. Он также назвал «странным» учет, по его словам, «псевдо-расследований», проведенных СМИ Bellingat и Insider по этому делу.

Высылка дипломатов

Власти Германии выслали из страны двоих российских дипломатов после приговора гражданину России Вадиму Красикову, осужденному на пожизненное лишение свободы за убийство в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом объявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — цитирует «Медиазона» ее слова.

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