Gulagu.net рассказал о скорой публикации нового видеоархива пыток

Правозащитники в скором времени получат еще 200 гигабайт видеозаписей с пытками в колониях Красноярска, Забайкалья и Приморского края. В них помимо сотрудников ФСИН, предположительно участвуют сотрудники ФСБ. Об этом основатель проекта Владимир Осечкин заявил во вторник, 14 декабря, телеграм-каналу «Осторожно, новости».

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Как сообщил во вторник основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, еще один информатор покинул Россию, увезя с собой видеоархив с записями пыток заключенных в колониях в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае. В ближайшее время видео будут опубликованы правозащитным проектом Gulagu.net.

Подробности вывоза из России второго элемента секретного видеоархива ФСБ/ФСИН Владимир Осечкин рассказал в интервью телеканалу «Дождь». Он описал подробности правозащитной операции по раскрытию пыточного конвейера в России и о срочной эвакуации всех, кто помогал команде Gulagu.net в сборе информации и данных из архива ФСИН. По его словам, на протяжении последних месяцев шёл сбор новых доказательств системного характера пыток в России, в том числе с просмотром экспертами Gulagu.net в режиме онлайн данных и видео с камер наблюдения более чем в 60 учреждениях ФСИН.

Объем архива составляет 200 гигабайт. Эти видео покажут, что пытки происходят «не только в Саратове, но и в других регионах», отметил Осечкин. «У нас теперь уже есть конкретные доказательства и видео с преступлениями, которые совершаются не только сотрудниками ФСИН, но и сотрудниками ФСБ», – подчеркнул он.

В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей, полученных от бывшего заключенного одной из колоний, программиста Сергея Савельева. После выхода по условно-досрочному освбождению (УДО) ему удалось вынести видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск. Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина также объявили в розыск.

В то же время на фоне публикаций видеоархивов пыток 25 ноября в отставку был отправлен директор ФСИН Александр Калашников. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении против сотрудников ФСИН уголовных дел по фактам сексуального насилия и превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия в местах лишения свободы, которые произошли в учреждениях ФСИН в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, расследуются более 35 уголовных дел.

«Пытки людей – это государственная тайна»: интервью с информатором Gulagu.net

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