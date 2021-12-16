Власти ФРГ не сертифицируют «Северный поток-2» до середины 2022 года

Газопровод «Северный поток-2» готов к запуску, однако рискует не заработать в ближайшее время на фоне конфликта между Россией и странами Запада

Немецкий национальный регулятор не ожидает запуска газопровода «Северный поток-2» в ближайшие полгода. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил на пресс-конференции глава Федерального агентства по сетям Германии Йохен Хоман. В Москве настаивают, что необходимо «набраться терпения» и дождаться окончания процесса сертификации.

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По словам главы немецкого регулятора Йохена Хомана, которые цитирует AFP, в ФРГ до сих пор не получили все необходимые документы от оператора «Северного потока-2», зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG. В Федеральном агентстве по сетям (BNetzA) добавили, что для возобновления процесса сертификации газопровода оператору необходимо предоставить документы о создании в Германии отдельной компании для управления немецким участком «Северного потока-2». По словам Хомана, фирма Nord Stream 2 AG уже оповестила регулятора об учреждении такой компании, в которую она должна еще перевести основные активы и сотрудников, а затем передать агентству BNetzA всю документацию для проверки. Затем газопровод должен получить одобрение Еврокомиссии, которая, по словам Хомана, располагает «значительным временем» для рассмотрения этого вопроса. Немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации «Северного потока-2» в середине ноября.

Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» уже неоднократно откладывали. Недавно власти ФРГ поясняли, что пока не могут выдать проекту необходимые разрешения из-за его несоответствия законам ЕС: согласно европейским правилам, оператор проекта должен создать дочернее предприятие со штаб-квартирой в Германии. Кроме того, правила Евросоюза требуют, чтобы добычей, производством и поставкой газа занимались разные компании (а оператор Nord Stream 2 AG является дочерней компанией «Газпрома»).

Новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок 12 декабря заявляла, что в случае дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта и военной агрессии со стороны РФ трубопровод не будет подключен к европейской газотранспортной сети. До этого политик, которая занимает пост сопредседателя партии «Зеленых», выступала против реализации проекта газопровода по дну Балтийского моря.

В пресс-службе оператора «Северного потока-2» изданию РБК заявили, что компания предпринимает «все усилия» для ускорения процесса сертификации. Конкретные сроки процедуры и ее подробности там называть отказались.

В Москве считают «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом, который позволит России поставлять больше газа в Европу. Однако газопровод позволит обойти территорию Украины и исключить ее из транзита газа, лишив части дохода. По мнению официального Киева, отсутствие разрешения на запуск «Северного потока-2» является гарантом того, что Россия откажется от вторжения на украинскую территорию.

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