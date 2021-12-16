В Мосгорсуде завершились предварительные слушания по иску о ликвидации ПЦ «Мемориал»

В Московском городском суде после трех заседаний завершились предварительные слушания по иску прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Соответствующее сообщение было опубликовано 16 декабря в твиттере организации со ссылкой на старшего юриста ПЦ «Мемориал» Татьяну Глушкову. По ее словам, судья назначила начало рассмотрения иска по существу на 23 декабря.

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16 декабря в ходе последнего заседания в рамках предварительных слушаний суд приобщил к делу акт прокуратуры об исследовании соцсетей «Мемориала», сообщила Глушкова.

По мнению прокуратуры Москвы, этот акт подтверждает, ПЦ «Мемориал» «продолжает нарушать» законодательство об иностранных агентах, а именно ту его часть, в которой говорится об обязанности «иноагентов» маркировать публикуемые информационные материалы.

Третий (и самый быстрый) раунд в Мосгорсуде закончился тем, что 23 декабря нам назначили слушание по существу.



Вопросы о правильности маркировки, акты осмотра накануне суда и возрождение мема про лупу: собрали самое интересное о сегодняшнем заседании.https://t.co/VOQKD0uim3 pic.twitter.com/Pd36O2E7Tn — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) December 16, 2021

Как следует из акта, соответствующая маркировка в материалах «Мемориала» «малозаметна». «Ни в одном НПА не указано, где, как и в каком виде должна стоять маркировка», — ответила на это один из адвокатов, защищающих ПЦ «Мемориал», Мария Эйсмонт.

«Две недели назад я разослала адвокатские запросы во все ведомства — Минюст, Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с подобными вопросами. Не вчера, прошу обратить внимание!. Но ответов еще никто не дал», — заявила Эйсмонт и попросила суд приобщить к делу эти запросы как доказательство отсутствия конкретных требований к маркировке «иноагента». При этом она отметила, что «считает ходатайство прокуратуры политически мотивированным уже исходя из самой даты осмотра — вчера», так как материалы и маркировка на них, о которой идет речь, находятся в общем доступе уже несколько лет и до сих пор ни у каких ведомств, включая прокуратуру Москвы, претензий к ним не было.

В свою очередь, Татьяна Глушкова так прокомментировала действия представителей истца: «Прокуратура г. Москвы в процессе против ПЦ “Мемориал” продолжает линию, избранную Генпрокуратурой в процессе против “Международного Мемориала”: Ваша маркировка недостаточно хороша для соблюдения закона, в котором нет никаких требований к маркировке».

Еще одним документом, который прокуратура Москвы попросила приобщить к материалам дела, стал отчет ПЦ «Мемориал» об иностранном финансировании. По мнению прокуроров, этот документ свидетельствует о том, что организация полностью финансируется из-за границы.

На это адвокаты «Мемориала» пояснили суду, что данный отчет организация, внесенная в реестр «иноагентов», обязана регулярно подавать в Минюст для того, чтобы отчитаться именно о средствах, которые она получает из-за рубежа, и именно поэтому в документе не содержится данных о пожертвованиях от физических и юридических лиц по эту сторону границы.

«В отчете говорится только о финансировании со стороны иностранных государств и граждан, а поступления от российских организаций и граждан естественно в отчет не включаются — мы не должны по ним отчитываться. А они, конечно, есть», — сообщил суду еще один адвокат ответчика Михаил Бирюков.

Напомним, прокуратура Москвы и Генеральная прокуратура практически одновременно обратились в суды с исками о ликвидации ПЦ «Мемориал» и общества «Международный Мемориал» соответственно. Иск Генеральной прокуратуры в настоящий момент рассматривает Верховный суд, там процесс вошел в завершающую стадию — на 28 декабря назначены прения сторон.

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