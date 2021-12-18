Госдума с потасовкой одобрила закон о QR-кодах. Его обещают доработать

Государственная дума 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект о коронавирусных QR-кодах в общественных местах. Обсуждение сопровождалось критикой депутатов ряда фракций и акцией протеста КПРФ, вылившейся в незначительную потасовку с единороссами. «Диалог по законопроекту будет продолжен», — заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

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За проект закона проголосовали 329 депутатов, против — 87, один воздержался. Правительственная инициатива прошла первое чтение при поддержке «Единой России».

Вячеслав Володин сообщил, что законопроект на месяц направили для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство. «У нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений», — написал он в своем телеграм-канале.

Он сослался на слова президента Путина, который заявил, что законопроект нуждается в доработке. «Нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты», — написал спикер Думы.

Обращаясь к своим подписчикам он признал, что многие в комментариях предлагают вовсе не рассматривать этот законопроект. По словам Володина, это безответственно.

Акция протеста КПРФ

16 декабря, еще перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах в Думе несколько депутатов от КПРФ развернули в зале плакат «КПРФ против QR-фашизма». Спикер Госдумы Вячеслав Володин раздраженно призвал коммунистов не устраивать «концерт».

Обстановка накалилась, завязалась перебранка и незначительная потасовка между коммунистами и депутатами от «Единой России». Один из депутатов предложил оппоненту выйти «один на один».

Взявший слово депутат от «ЕР» Николай Брыкин заявил в микрофон, что в акции КПРФ есть признаки экстремизма и предложил написать заявление «от всех депутатов» в «соответствующие органы». В зале в ответ раздались аплодисменты. «Просьба комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью, а дальше попросим разобраться как это процессуально должно быть отражено. (…) Не надо никого убеждать, пускай объясняются в другом месте», — отреагировал Володин.

Дело в названии?

Затем перед депутатами проект закона представила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что правительство предлагает рамочный общефедеральный законопроект для уже действующей в регионах практики.

По словам Голиковой, проект закона «не вводит никаких QR-кодов» и «точно не про них». Речь идет о «едином документе», в котором содержится информация о вакцинации, перенесенной болезни или медотводе от прививки. А QR-код — это лишь «технологическое решение» для быстрой проверки сертификата, заявила Голикова.

В конце ноября РБК со ссылкой на источники, близкие администрации президента и правительству, сообщал, что власти России желают свести к минимуму использование термина «QR-код» из-за в основном негативного отношения к нему граждан. Власти планировали публично подчеркивать, что код — это лишь инструмент передачи информации, а сам коронавирусный документ должен называться иначе, говорилось в заметке. Татьяна Голикова в Госдуме упомянула термин «сертификат».

Представитель «Единой России» Дмитрий Хубезов в своем выступлении напрямую призвал депутатов перестать называть обсуждаемую меру QR-кодами, а использовать термин «сертификат безопасности». Критику законопроекта он назвал «ножом в спину нашим врачам».

Вице-премьер добавила, что при проверке персональные данные владельца не сохраняются на сканирующем устройстве и никуда не передаются. А сам законопроект — временный и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года.

Фракции раскритиковали законопроект

С трибуны против законопроекта выступили несколько депутатов: Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Представитель фракции КПРФ, зампредседатель комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что причина высокой ковидной смертности в России кроется в первую очередь в недостаточном финансировании и деградации системы здравоохранения, а не в запаздывающей вакцинации.

Куринный сказал, что QR-коды «практически не способны» повлиять на заболеваемость, поскольку вакцинированные могут быть источниками инфекции. Сослался он на «данные европейских стран» и «последние публикации научных журналов», в частности на «октябрьскую статью из „Ланцета“». «Влияние на смертность, оно есть, безусловно. С большей вероятностью можно полагать, что она снизится, но в весьма отдаленной перспективе», — сказал депутат от КРПФ.

Он подчеркнул, что КПРФ — за добровольную вакцинацию от ковида, «как и президент». А QR-коды, по его словам, направлены на «принуждение к вакцинации» «с возможностью последующего тотального контроля за гражданами».

Лидер справедливороссов Сергей Миронов отметил, что QR-коды «не решают задачи» борьбы с пандемией и разделят граждан «на правильных и неправильных». «Мы — сторонники вакцинации, (…) но полностью согласны с президентом Российской Федерации, который говорит о добровольности вакцинации», — заявил Миронов от имени своей фракции, отметив, что его фракция проголосует против этой инициативы правительства.

Опасения высказала и представитель «Новых людей» Сардана Авксентьева, отметив, что в ее фракции мнения вокруг QR-кодов разделились. «Какой смысл делить людей на вакцинированных и невакцинированных, когда уже всем понятно, что и те, и другие могут болеть бессимптомно? Лично мне, как и многим вакцинированным никакие дополнительные привилегии в виде QR-кодов не нужны», — заявила она с думской трибуны.

Авксентьева отметила, что этот проект закона дает регионам право самим вводить санитарные ограничения. «Мы понимаем, как реализуются законы на земле», — сказала бывший мэр Якутска. Она считает, что в случае его принятия «регионы начнут выслуживаться перед Москвой», вводить новые санитарные ограничения, опережая друг друга. Она также сказала, что из-за QR-кодов еще больше пострадают малый и средний бизнес, где «до полутора миллионов людей» могут лишиться работы.

Законопроект поддержал лидер фракции ЛДРП Владимир Жириновский, начавший с того, что «большая часть» депутатов, в том числе члены президиума, сидят в зале без масок. Жириновкий предложил прекратить бюджетное финансирование фракций, которые будут голосовать против законопроекта.

Большинство россиян против QR-кодов

Вопрос введения QR-кодов вызывает в России большое количество обсуждений и критики. Противники кодов проводили митинги и «народные сходы», записывали видеообращения к властям, за что некоторые подвергались штрафам и давлению силовиков. Не обходилось и без более радикальных действий и потасовок. В Челябинске, например, противники QR-кодов пытались прорваться в заксобрание и подрались с охраной.

Соцопросы показывают, что большинство россиян против этой меры. По данным недавнего исследования «Левада-центра» (объявленного российскими властями «иноагентом») отрицательно к внедрению QR-кодов для посещения общественных мест относятся 67% россиян (50% — целиком отрицательно, 17% — скорее отрицательно). Что касается QR-кодов в общественном транспорте, здесь доля противников ограничения составляет 76% (59% — целиком против, 17% — скорее против).

Опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru показал, что самый популярный аргумент противников QR-кодов — конституционное право граждан на свободу передвижения.

Российский политолог Екатерина Шульман отмечает, что возмущение у людей вызывает то, что они воспринимают как несправедливость. В этом смысле протест против принудительной вакцинации и QR-кодов можно поставить в один ряд с протестами против монетизации льгот в 2004-2005-м, против фальсификаций на выборах в 2011-2012-м, против повышения пенсионного возраста в 2018-м.

«Ограничительная кампания не сумела предстать кампанией в защиту здоровья людей. Она воспринимается как нечто, что условная власть делает для себя: лезут уже совсем под одежду, нарушают телесные границы, вмешиваются в привычную повседневную жизнь ради своих целей. Это в глазах граждан несправедливо. Несправедливость возмущает», — объясняет Екатерина Шульман природу нынешнего протеста.

Ключевая проблема — кризис доверия, продолжает она. «Коренной вопрос — вопрос доверия и отсутствия порождающих его процедур публичного обсуждения. Если вы демонтировали электоральную систему, нивелировали роль парламента, превратили СМИ в пропагандистскую машину, то где у вас люди, которые могут говорить что-то, чему поверят, где площадки, на которых можно что-то обсуждать, где механизмы этого обсуждения? Вы оказываетесь в положении, когда, несмотря на всю вашу выдающуюся авторитарность, вы не можете ввести те меры, которые могут себе позволить ваши демократические соседи», — говорит политолог.

Что предлагает правительство?

Коронавирусные QR-коды уже вводили разные регионы России для посещения общественных мест и массовых мероприятий — в рамках чрезвычайных губернаторский полномочий. Самый резонансный случай произошел в Казани, где внедрение QR-кодов в городском общественном транспорте привело к многочисленным конфликтам с кондукторами и столпотворениям на входе в метро.

Предложение отрегулировать эти санитарные ограничения на федеральном уровне правительство внесло в Думу 12 ноября. Предлагается во время пандемии закрепить за регионами право вводить специальную «документацию» как условие посещения ряда общественных мест для совершеннолетних граждан. Эта «документация» подтверждает или то, что человек привит от ковида, или наличие у него медотвода от вакцинации, или перенесенную болезнь. Согласно законопроекту, документ содержит тот самый «двухмерный штриховой код (QR-код)», о котором власти, судя по всему, хотят все реже публично упоминать.

До 1 февраля 2022 года для посещения общественных мест достаточно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, после такая возможность остается только у людей с медотводом.

Список мест, куда можно попасть только по QR-коду, будут принимать региональные власти. Отмечается, что магазины с товарами первой необходимости и аптеки туда не войдут.

Кроме «общего» законопроекта о QR-кодах , правительство внесло в Думу и другой проект закона — о введении QR-кодов для посадки на поезда дальнего следования и самолеты. 13 декабря Володин заявил, что Совет Думы снял с рассмотрения» «транспортный» законопроект. По его словам это стало результатом диалога Госдумы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Впрочем, «транспортный» законопроект правительство не отозвало. Судя по информации на сайте Думы, его рассмотрение «перенесено» на неопределенный срок.

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