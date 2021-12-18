Россия официально вышла из Договора об открытом небе

Россия официально вышла из группы стран-участниц Договора по открытому небу. Об этом в субботу, 18 декабря, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Год назад из договора вышли США.

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В российском МИДе обвинили США в развале договора. «Все наши усилия не позволили сохранить договор в том виде, как он задумывался его авторами. Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли „ястребы“. Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договоренностей в области контроля над вооружениями», — говорится в заявлении ведомства.

В 2020 году США уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе. Бывшая администрация Дональда Трампа объяснила это тем, что Россия нарушала условия договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в аналогичных запретах Вашингтон.

В качестве условия сохранения своего участия в Договоре в Москве потребовали от европейских стран дать гарантии, что собранная в рамках действия договора информация не будет передаваться третьим странам, прежде всего США. Не получив таких гарантий, в январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу. 19 мая денонсацию договора одобрила Госдума, 2 июня — Совет Федерации.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер, направленных на «укрепление доверия» в Европе после окончания холодной войны. Соглашение начало действовать с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. До последнего времени участниками договора были 34 государства. По данным российского МИД, после выхода США и России зона действия договора сократилась на 80%.

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