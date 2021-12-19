Проректором ВШЭ назначен бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ

Новый ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов назначил проректором бывшего главу управления ФСБ по Белгородской области Сергея Рожкова, говорится на сайте НИУ ВШЭ.

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Сообщается, что Рожков «будет курировать Дирекцию по безопасности НИУ ВШЭ». В круг его обязанностей входят «антитеррористическая защита», «защита информации», «ведение гражданской обороны» и военная подготовка студентов.

На сайте ВШЭ говорится, что с 2016 года Сергей Рожков возглавлял управление ФСБ по Белгородской области, ранее был первым заместителем начальника управления ФСБ по Татарстану. Имя Сергея Рожкова появилось в списке членов ректората, но его биография на этот момент не опубликована.

Ранее этот пост занимал Евгений Артемов. На сайте ВШЭ говорилось, что он выпускник Академии ФСБ. Студенческое издание Doxa писало, что его полный тезка работал в ФСБ.

В конце августа Doxa сообщило, что Артемов уволился из университета. Одна из студенток на условиях анонимности рассказала изданиям Doxa и «Проект», что Артемов зимой начал собирать данные студентов, участвовавших в митингах в поддержку Навального.

Издание «Проект» занималось журналистскими расследованиями. В 2021 году оно было включено в список «нежелательных организаций», ряд его журналистов власти РФ объявили «иностранными агентами».

В ноябре сообщалось о внезапном увольнении из Высшей школы экономики двух профессоров, которые, со слов студентов, критиковали сложившуюся в России ситуацию с соблюдением законов и гражданских прав.

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