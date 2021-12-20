В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях
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В Государственную думу внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки в системе ФСИН — до 12 лет лишения свободы. Кроме того, предлагается считать запугивание для контроля над заключенным одной из возможных целей пыток.
Законопроект внесли глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, глава того же комитета в Совете Федерации Андрей Клишас и сенатор Владимир Полетаев. Они предлагают изменить статьи 286 и 302 УК РФ — о превышении должностных полномочий и принуждении к даче показаний.
Что именно предлагается изменить?
Предлагается внести в УК определение пытки, соответствующее Конвенции ООН против пыток, заключенной 10 декабря 1984 года, указывают инициаторы. «К целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки», — указывает Крашенинников.
По словам сенатора Клишаса, «именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России».
Авторы законопроекта считают, что «более детальное и четкое» определение пытки позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначения наказания виновным.
Кроме того, предлагается изменить статью 302 УК РФ («принуждение к даче показаний») и ввести новый субъект преступления — «сотрудника правоохранительного органа». По словам Крашенинникова, это позволит привлекать за пытки в том числе сотрудников ФСИН, а не только следователей или людей, производящий дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК.
Законопроект ужесточает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти, — до 12 лет лишения свободы. Авторы указывают, что это переводит их в разряд особо тяжких преступлений, что увеличивает срок давности по таким делам.
Статья 302 УК РФ в ее нынешнем виде предусматривает до восьми лет лишения свободы за принуждение к даче показаний «с применением насилия, издевательств или пытки». В статье 286 УК не упоминаются пытки, однако за превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств, с причинением тяжких последствий предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Тема пыток в колониях стала одной из самых громких в РФ
По словам Андрея Клишаса, законопроект поддержали в администрации президента, Верховном суде и министерстве юстиции. Инициативу также поддерживает уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
По словам депутата Крашенинникова, «ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей».
Тема пыток в системе ФСИН стала одной из самых громких в России после публикации проектом Gulagu.net материалов из архива, переданного бывшим заключенным Сергеем Савельевым. После публикации видео из саратовской туберкулезной больницы ФСИН (ОТБ-1) завели несколько уголовных дел о сексуальном насилии и превышеии должностных полномочий. Бывший начальник больницы Павел Гаценко и начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев были арестованы.
На этом фоне в конце ноября с поста главы ФСИН был уволен Александр Калашников, хотя в Кремле утверждают, что это не связано с пыточным скандалом.
Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в своей нобелевской речи в Осло выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток.
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