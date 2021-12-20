Эксперты ВШЭ оценили объем коррупционного рынка в России в 6,6 триллиона рублей в год

Общий объем взяток в сфере госзакупок в России оценивается в 6,6 триллиона рублей, что эквивалентно трети доходной части бюджета РФ.

Общий ежегодный объем взяток в сфере государственных закупок в РФ оценивается в 6,6 триллиона рублей. Результаты исследования уровня коррупции при госзакупках, проведенного Институтом государственного и муниципального управления Высшей Школы Экономики, публикует РБК.

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Издание отмечает, что 6,6 триллиона рублей — это 6,2% ВВП России, или 35,3% от доходной части федерального бюджета. При этом, объемы коррупционных выплат в госзакупках выше, чем расходы федерального бюджета на образование или здравоохранение.

Как следует из доклада экспертов, в среднем, так называемый «откат» для компаний, претендующих на госконтракт, составляет 22,5% от суммы сделки. При этом, согласно результатам проведенного в рамках исследования анонимного опроса российских компаний, участвующих в системе госзакупок, с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались 71% участников тендеров.

Респондентами в исследовании экспертов из ВШЭ стали представители 1200 компаний из разных российских регионов. В своем докладе исследователи оговариваются, что многие респонденты явно избегали искренних ответов на прямые вопросы о коррупции, опасаясь уголовного преследования или общественного осуждения. При этом подавляющее большинство — 83% опрошенных — заявили, что осуждают коррупцию. А свое участие в коррупционных схемах называли вынужденной мерой из-за слишком высокой конкуренции за госзаказ.

По результатам исследования, 37% респондентов назвали залогом получения госзаказа сговор-либо между заказчиком и поставщиком, либо между компаниями-участниками торгов. По словам авторов исследования, «в текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг».

Описывая методологию своей работы, авторы исследования рассказали, что средний размер отката был вычислен следующим образом: респонденты в общей сложности вспомнили около 2,3 тысячи примеров из своей практики участия в госзакупках, в которых назвали средний размер отката (включая ноль). Затем исследователи сложили суммы всех упомянутых госконтрактов и поделили результат на сумму всех названных коррупционных выплат, — пояснил один из авторов исследования, замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский.

Для своих расчетов эксперты взяли общую сумму закупок 29,1 трлн рублей, осуществленных в 2020 году как государственными органами, так и государственными компаниями. Процентное значение среднего размера «отката» от всего объема госзакупок и дало в итоге оценочный объем коррупционного рынка в 6,56 триллиона рублей.

В июле аудиторы Счетной палаты России в своем ежегодном докладе оценили долю «неконкурентных закупок» государственных органов (министерств и ведомств) почти в 75%. В докладе отмечено, что по сравнению с 2017 годом количество неконкурентных тендеров, например прямых закупок госорганами у единственного поставщика, увеличилось почти на 15%.

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