Gulagu.net обнародовал новые видеозаписи с пытками заключенных

Проект Gulagu.net 20 декабря опубликовал на своем YouTube-канале новые видеозаписи с пытками заключенных — предположительно, из учреждений ФСИН Красноярска. По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, эти видео — элементы «секретного видеоархива ФСБ/ФСИН», которые правозащитный проект получил днем ранее.

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В Gulagu.net утверждают, что эта публикации — менее 1% имеющихся у проекта видео. Владимир Осечкин отметил, что опубликованные кадры — это «лайтовая версия», потому что условия публикации на YouTube не позволяют показать кадры более жестоких пыток, «аналогичных ОТБ-1» в Саратове.

На одном из видео сотрудник колонии в форме разговаривает в камере с двумя заключенными. По словам Осечкина, последние — негласные агенты этого сотрудника ФСИН, «разработчики, которые занимаются избиением других заключенных, выбиванием из них явок с повинной, показаний». После выхода сотрудника колонии в камеру заводят еще одного заключенного, которого, по словам Осечкина, администрация приказала избить и унизить.

Его тут же начинают избивать и заталкивать в туалет, чтобы там подвергнуть изнасилованию и макнуть головой в унитаз, говорит основатель Gulagu.net. В помещение заходит сотрудник ФСИН в форме, который видит избиения, но сразу выходит. Затем там приглушают свет, жертву кладут между коек. В камере находится еще один — четвертый — заключенный, который не участвует в избиении, но наблюдает за ним. Он начинает раскладывать на койках матрацы, чтобы происходящее не попало на видеорегистратор, говорит Осечкин.

Gulagu.net также показал кадры от 27 июля 2020 года, где человек падает с высоты возле пенитенциарного учреждения. По словам Осечкина, предположительно, это КТБ-1 (краевой туберкулезной больницы ФСИН) в Красноярске — «аналог пыточной ОТБ-1 в Саратове». «Идет часовой. И в этом самое время камера снимает, как из окна человека выбрасывают», — комментирует Осечкин. По информации от сотрудника ГУФСИН по Красноярскому краю Gulagu.net стало известно, что этот человек погиб через два дня после падения, а выбрасывали его умышленно — «предположительно, сотрудник ГУФСИН и капо-разработчик», говорит Владимир Осечкин.

Он добавил, что эти видео взяты непосредственно из системы видеонаблюдения ФСИН. «Предположительно, это Красноярск, но сейчас мы продолжаем верифицировать всю информацию, которая поступила к нам», — сделал оговорку основатель Gulagu.net.

20 декабря, после публикации Gulagu.net, в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю заявили, что проведут проверку «по материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации». В коротком сообщении ГУФСИН не упоминается, о каких именно материалах идет речь.

В интервью телеканалу «Дождь» 15 декабря Владимир Осечкин рассказал, что после публикации материалов о пытках с Gulagu.net связались несколько сотрудников ФСИН, которые дали правозащитникам доступ к служебной системе и архиву ведомства. По его словам, это позволило в течение нескольких месяцев в онлайн-режиме наблюдать более чем за 60 учреждениями ФСИН. По его словам, пытки правозащитники увидели только на архивных записях.

Неделю назад Осечкин заявил, что информатор Gulagu.net смог вывезти и России новый архив с пытками на 200 гигабайт. По его словам, речь идет о видео из Красноярска, Забайкалья и Приморского края.

Законопроект об ужесточении наказания за пытки вызвал неоднозначную реакцию

В понедельник, 20 декабря, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания (до 12 лет лишения свободы) за пытки, организованные представителями власти. Среди авторов законопроекта — главы комитетов по законодательству в Госдуме и в Сенате Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они предлагают изменить статьи УК о принуждении к даче показаний и превышении должностных полномочий. Как говорит Крашенинников, к целям пыток предлагается отнести «запугивание как способ контроля над личностью заключенного».

→В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях

Член СПЧ при президенте РФ, член ОНК Москвы Ева Меркачева назвала законопроект «шагом вперед» но не таким значимым, как «хотелось бы». Она выразила сожаление в связи с тем, что не предлагается ввести отдельную статью УК «пытки». «Понимаем прекрасно, что даже если такая статья появится, не факт, что она будет работать», — отметила Меркачева в эфире «Эха Москвы». Одновременно она отметила ряд плюсов этой инициативы.

Правозащитник, руководитель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в той же передаче на «Эхе Москвы» заявил, что не видит в этой инициативе «с практической точки зрения ничего, кроме увеличения срока давности» в связи с переводом пыток в категорию особо тяжких преступлений. Он считает, что проект Клишаса и Крашенинникова «на 99% декоративный».

На своей странице в фейсбуке Игорь Каляпин среди минуcов этой инициативы тоже отметил тот факт, что пытку предлагают сделать не самостоятельным составом преступления, а приписать отягчающим обстоятельством в двух уголовных статьях: 286 («превышение должностных полномочий») и 302 («принуждение к даче показаний»). «Это тоже самое, как сделать убийство отягчающим признаком к краже», — пишет руководитель «Комитета против пыток».

То, что законопроект делит пытку «на две разновидности» (в зависимости от уголовных статей: 302 или 286), Каляпин называет неоправданным. «У нас теперь пытка разделена на две разновидности. Есть пытка сотрудниками правоохранительных органов (это субъект) определенной категории лиц — подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Это теперь, как я понимаю, будет квалифицироваться по ст.302 УК РФ. А есть пытка просто представителями власти в отношении всех остальных любых лиц. В чем разница и какой смысл в таком разделении — непонятно», — комментирует Каляпин внесенный в Думу законопроект.

Он отмечает и другие примеры, с его точки зрения, недочетов и «неразберихи» в этом законопроекте. По словам Каляпина, это создаст путаницу с отчетностью и статистикой. В результате следственные органы «будут продолжать втирать очки начальству, международным органам и нам — российскому обществу», сообщая, «когда им выгодно» о том, сколько дел они расследовали по 286-й и 302-й статьям, «но умалчивая, сколько из них про пытки», — полагает Каляпин.

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