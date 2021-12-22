Ректора «Шанинки» Сергея Зуева отправили из СИЗО на обследование в городскую больницу

Находившегося в СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева в среду, 22 декабря, перевели в городскую больницу для обследования. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по правозащите партии «Новые люди» Александра Хуруджи.

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Сообщается, что Зуева отправили на консультацию с сосудистым хирургом — в последнее время у него неоднократно сильно поднималось давление. ТАСС передает, что в пресс-службе УФСИН заявили, что Зуев был направлен в городскую больницу для планового обследования и консультации с узкопрофильными специалистами.

В этот же день, 22 декабря, дочь Сергея Зуева Дарья вышла на одиночный пикет к зданию ГУ МВД по Москве на Петровке. Об этом сообщила «Новая газета». Накануне Мосгорсуд принял решение оставить Зуева под стражей до 7 марта, несмотря на заявления врачей, что Зуеву грозит инсульт и ампутация конечностей. За последний месяц он перенес несколько гипертонических кризов, а 21 октября ему сделали операцию на сердце.

Слушание об освобождении из-под ареста состоялось по ходатайству адвокатов Зуева после того, как президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 9 декабря заявил, что не видит необходимости держать Сергея Зуева в СИЗО. «Не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются», — сказал президент. О смягчении меры пресечения ректору «Шанинки» просила и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Сергей Зуев был задержан 12 октября. Его подозревают в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Ректора сначала отправили под домашний арест, но 9 ноября Московский городской суд поместил Зуева в СИЗО.

Ректор Шанинки стал шестым подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве. Ранее были задержаны и отправлены под стражу бывший вице-президент Сбербанка, замминистра просвещения Марина Ракова, ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. По версии следствия, занимая пост заместителя министра просвещения, Ракова выделила бюджетные деньги на работы, которые так и не были выполнены, нанеся государству ущерб на сумму 50 миллионов рублей.

Согласно публикации в «Новой газете» от 12 ноября 2021, арест ректора «Шанинки» связан с давлением на Марину Ракову. Находясь на обоих постах, Ракова якобы сумела войти в острый конфликт интересов с группой лиц, контролирующих издательство «Просвещение». «В действительности под этим названием скрывается экономический гигант, через который сегодня прокачиваются гигантские финансовые бюджетные потоки. Речь идет о десятках миллиардов рублей ежегодно», — пишет «Новая газета».

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