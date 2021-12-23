НАТО, Украина, Навальный, пытки и «иноагенты» — о чем говорил Путин на ежегодной пресс-конференции

Президент Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию, она оказалась уже 17-й по счету. За почти четыре часа Путину задали в общей сложности 55 вопросов.

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Одним из первых президенту был задан вопрос об Украине и отношениях России с НАТО — журналистка американского телеканала Sky News спросила Путина о выдвинутых Россией требованиях гарантий безопасности, включающих невступление Украины в Североатлантический альянс.

В ответ президент обвинил Запад в нарушении ранее данных обещаний о нерасширении НАТО на восток и сказал, что России не нравится, что США «пришли со своими ракетами к нашему дому». Затем Путин поинтересовался, как бы отреагировал Вашингтон на установку российских ракет, например, в Мексике, и напомнил, что у Соединенных Штатов были территориальные конфликты с этой страной: «Кому принадлежал штат Калифорния? А Техас? Забыли?».

Несмотря на то, что ни один представитель СМИ-«иноагентов», присутствовавших на пресс-конференции, так и не получил возможности задать президенту вопрос, Путину все же пришлось затронуть несколько очевидно неудобных для него тем.

В частности, ему был задан вопрос об отбывающем срок в колонии оппозиционере Алексее Навальном и беспрецедентном росте в России в 2021 году количества организаций, признанных властями экстремистскими и «нежелательными», а также кратном увеличении реестра «иноагентов».

Отвечая на вопрос, Путин как и всегда не стал называть Навального по фамилии.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократно официально запросы от прокуратуры: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет, ни одного материала. Чем это объяснить? Вот про этот "Новичок" или как там его. Ну дайте хотя бы… Предложили, чтобы наши туда приехали специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Дайте нам основания для возбуждения уголовного дела! Нет. Ноль. Спрашиваю: "Как это объяснить?" Молчание. Так что, про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить, — сказал президент и добавил, — По поводу сидельцев. Они всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью».

Говоря об «иноагентах», Путин снова назвал российский закон аналогом норм, действующих в США и Великобритании, только более мягким.

«По поводу реестра СМИ-"иностранных агентов". Согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз. Этот закон придуман не нами. А придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, и все, считают светочем демократии. Но этот закон принят [в США] еще в 30-е годы. Но не важно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Там примерно 0,34 или 0,034 организаций признаны "иноагентами". У нас тоже 0,034. Такой же объем. А в чем разница? В том, что если вы там не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили. Это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет.

Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы просто хотим, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования деятельности. Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, ну давайте мы сделаем как в США? Введем уголовную ответственность за эту деятельность. Если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному источник вашего финансирования», — ответил Путин.

От ответа на другой актуальный в последние несколько месяцев вопрос о пытках в местах заключения, президент фактически ушел от ответа, заявив лишь, что это действительно серьезная проблема, но существует она не только в России, но и в развитых странах Запада.

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