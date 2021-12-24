В России суд назначил Google и Meta многомиллиардные штрафы за отказ удалять информацию по требованию РКН

Это первое применение в России против интернет-гигантов штрафов, чей размер высчитывается из их оборота (выручки) в стране, а не составляет фиксированную сумму.

Мировой судья Таганского районного суда Москвы признал компанию Google виновной в повторном нарушении действующего российского законодательства и назначил ей оборотный штраф на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей, сообщило 24 декабря агентство Интерфакс. Позже в эту же пятницу столичный суд назначил компании Meta (бывший Facebook) оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей по статье о повторном неудалении запрещенной информации по требованию Роскомнадзора.

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Мировой судья Таганского районного суда Москвы признал компанию Google виновной в повторном нарушении действующего российского законодательства и назначил ей оборотный штраф на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей, сообщило агентство Интерфакс днем в пятницу, 24 декабря. Как отмечает AFP, корпорация оштрафована таким образом почти на 100 млн долларов (или 87 млн евро).

Это судебное решение стало первым случаем применения свежей нормы закона, предусматривающей ответственность за повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением информации, удалять которую требует законодательство. Для юридических лиц за это правонарушение предусмотрен штраф в размере от пяти до десяти процентов годовой выручки.

По данным агентства, сумма штрафа была рассчитана судьей на основании данных о размере годовой выручки Google, представленных суду Роскомнадзором.

Поводом для обращения в суд стал отказ Google удалять со своих ресурсов призывы к участию в акциях протеста, прошедших во множестве российских городов в начале этого года после ареста и отправки в колонию оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее по этой же причине суд штрафовал и компанию Google, и другие крупные интернет-сервисы и соцсети, такие как Telegram, Facebook, Twitter и TikTok.

Общая сумма штрафов, назначенных Google судом по претензиям РКН, без учета сегодняшнего решения, составляет 58 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, а также отказ хранить персональные данные россиян на серверах, физически расположенных внутри страны, как этого требует российское законодательство.

Позже 24 декабря крупный штраф получила и компания Meta (ранее называвшаяся Facebook). Ее суд обязал выплатить 1,9 миллиарда рублей (23,8 млн евро по текущему курсу). Без учета этого решения по состоянию на 24 декабря 2021 года компания уже была оштрафована российскими судами на общую сумму в 83 миллиона рублей, из которых выплачены были пока лишь 26 миллионов. Об этом агентству Интерфакс сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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