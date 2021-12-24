За хулиганскую выходку у портрета ветерана 19-летний юноша приговорен в Москве к четырем годам колонии

Московский городской суд назначил четыре года колонии общего режима 19-летнему Матвею Юферову, который в конце ноября справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово. О приговоре, вынесенном по статье о «реабилитации нацизма», 24 декабря сообщила столичная прокуратура. Юферов вину признал, заявил, что раскаивается и не разделяет нацистских убеждений. Свой поступок он назвал «идиотским», совершенным в состоянии алкогольного опьянения.

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«Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети “Интернет”», сроком на 5 лет», — сообщила 24 декабря московская прокуратура.

Студента РГГУ Матвея Юферова признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК «Реабилитация нацизма». Эта часть предусматривает наказание до пяти лет заключения за «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» — совершенные публично, с использованием СМИ или интернета. Обвинение запрашивало для Юферова максимального наказания — 5 лет лишения свободы.

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Представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова пояснила журналистам, что студент в конце ноября «осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу (…), в районе Измайлово (…) свои преступные действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в социальной сети».

В конце ноября на Аллее славы ветеранов в районе Измайлово Юферов помочился на стенд с портретом ветерана. Сторис с этим хулиганским поступком появилось в его инстаграме ночью 25 ноября. Затем об этом сообщили портал Life и Владислав Поздняков, основатель признанного экстремистским сообщества «Мужское государство». Вскоре о возбуждении уголовного дела объявили МВД и прокуратура. Как отмечали издания «Медиазона» и The Insider, расследование провели в рекордные сроки, за несколько дней. 27 ноября задержанного студента суд арестовал на два месяца.

Татьяна Соломина, адвокат Юферова на стадии следствия, сообщала «Медиазоне», что ее подзащитный перед совершением хулиганского поступка выпивал в кафе с друзьями и сам не мог объяснить мотивы выходки. «Он это описывает исключительно так: "Какой-то я был пьяный, абсолютно какой-то идиотский порыв и настроение". Он дико раскаивается и в шоке от случившегося», — рассказывала Соломина.

Потерпевшим по делу проходил сын ветерана, 69-летний Сергей Фролов. На суде он не стал требовать компенсации морального вреда.

Матвей Юферов полностью признал вину, попросил прощения перед обществом и родными ветерана, а также отдал накопленные за время работы курьером 30 тысяч рублей в фонд «Память поколений», который занимается оказанием помощи ветеранам. Студент заявлял, что никогда не разделял нацистских убеждений или взглядов.

Статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» расширили и ужесточили в апреле 2021 года. Ее состав (в части 3) дополнили наказанием за «унижение чести и достоинства ветерана», совершенное публично (до 3 лет лишения свободы), а также добавили часть 4. В ней максимальное наказание увеличено до 5 лет тюрьмы в случае, если деяния совершены «с использованием» СМИ или интернета (а также группой лиц).

Статью «Реабилитация нацизма» ужесточили вскоре после суда над Алексеем Навальным — политика обвиняли в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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