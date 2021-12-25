Дочь Кадырова наградили медалью «За защиту прав человека»

22-летнюю дочь Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Она возглавляет министерство культуры республики. Медалью «За защиту прав человека» наградили и министра образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааева.

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Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, которая руководит Министерством культуры республики, наградили медалью «За защиту прав человека», сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Грозный».

Айшат Кадырова получила медаль «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью».

Айшат Кадыровой 22 года. В сентябре 2020-го глава Чечни назначил дочь замминистра культуры, а чуть больше, чем через год она возглавила министерство. До назначения Айшат Кадырова на протяжении нескольких лет возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью. В марте Айшат Кадырова получила одну из высших республиканских наград — медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». В декабре этой награды также удостоилась вторая по старшинству дочь главы Чечни Хадижат Кадырова.

Всего у Рамзана Кадырова десять детей — четыре сына и шесть дочерей.

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