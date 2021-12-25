Роскомнадзор блокирует публикации с упоминанием расследований СМИ Ходорковского

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал ограничивать доступ к новостям, в которых упоминаются расследования СМИ Михаила Ходорковского, сообщает «ОВД-инфо».

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Письма об ограничении доступа к публикациям и с требованиями удалить такие новости уже получили телеканал «Дождь», Znak и магаданское издание «Весьма». Издание Znak просят удалить с сайта две заметки, написанные на основе расследований «МБХ медиа». В письмах, которые получили телеканал «Дождь» и издание «Весьма», говорится о материалах, созданных на основе публикаций «Открытых медиа».

По мнению Роскомнадзора, публикации «Дождя», Znak и издания «Весьма» распространяют информацию, созданную «нежелательными организациями». Ранее «МБХ медиа» и «Открытые медиа» власти связали с движениями Open Russia Civic Movement и Open Russia, признанными нежелательными в России.

Неделей ранее РКН уведомил сразу несколько интернет-изданий о блокировке десятков публикаций, написанных на основе расследований «Проекта». Среди тех, кто получил такие уведомления, были «Дождь», Znak, The Bell, The Village и «Медуза».

15 июля 2021 Генеральная прокуратура РФ года признала нежелательным зарегистрированное в США юридическое лицо Project Media, Inc. Власти России считают, что расследовательское СМИ «Проект» имеет отношение к этому юрлицу и поэтому является нежелательной организацией в России.

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В список вошли зарегистрированные в Великобритании OR Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia и Institute of Modern Russia. Российские власти считают, что движение «Открытая Россия» имеет отношение к этим юрлицам, а следовательно, тоже является нежелательной организацией на территории РФ.

27 мая 2021 организация «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности и закрытии отделений в регионах из-за поправок к закону о «нежелательных» организациях. Согласно внесенным в Госдуму законопроектам, против их руководителей сразу будут заводить уголовные дела, тогда как ранее тем, кто возглавляет «нежелательные организации», сначала грозила административная статья. В «Открытой России» считают, что после «несомненного» принятия поправок против сторонников организации начнется «настоящая охота».

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