Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо». В сентябре «ОВД-Инфо» внесли в реестр «иноагентов» (незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), следует из сообщения ведомства. В реестре Роскомнадзора также говорится, что доступ ограничивается как к сайту целиком, так и к отдельной странице. За пределами РФ страница «ОВД-Инфо» по-прежнему доступна.

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Доступ к сайту ограничен по решению Луховицкого районного суда Московской области. Детали этого решения не раскрываются. Причиной стали публикации «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности» и опубликованные на сайте шаблоны жалоб и заявлений в суд на действия сотрудников правоохранительных органов, пояснили журналистам РБК в Луховицком суде.

Сайт внесли в реестр по ст. 15.1 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По ней Роскомнадзор также ограничивает доступ к страницам, содержащим материалы с детской порнографией, информацию о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к суициду.

Негосударственный правозащитный проект «ОВД-Инфо» запустили в декабре 2011 года после задержаний участников митингов в Москве. Он среди прочего занимается мониторингом случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным, оказывает последним юридическую помощь и следит за случаями насилия в тюрьмах.

После объявления решения Луховицкого суда Роскомнадзор потребовал от администраций соцсетей удалить аккаунты правозащитного «ОВД-Инфо».

В редакции сайта сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

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