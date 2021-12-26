МВД заявило о проверке видеообращения мужчины, перед гибелью рассказавшего о пытках в полиции Сочи

МВД назначило проверку в связи с публикацией истории электрика Евгения Ипатова, записавшего видео о пытках в сочинской полиции. Через несколько дней после записи Ипатова нашли мертвым

МВД объявило о служебной проверке в связи с опубликованным два дня назад видеообращением электрика Евгения Ипатова, рассказавшего о пытках в отделе полиции в Сочи. Видео было записано в конце сентября 2021 года. Через несколько дней после записи Ипатова нашли мертвым на железнодорожных путях в Адлере. Родственники не верят, что он сам бросился под поезд.

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Проверку назначило главное управление МВД по Краснодарскому краю через два дня после публикации в «Новой газете» истории Евгения Ипатова.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров. По данному факту руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю незамедлительно назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в управлении МВД.

Тело Ипатова обнаружили 29 сентября на железнодорожных путях. Родственники не верят в версию полиции о том, что он сам бросился под поезд, пишет издание.

Незадолго до смерти Ипатов записал видео, где рассказал, что в сочинском отделении полиции его избивали, требуя признаться в краже 60 тысяч рублей у пожилых людей. Эту видеозапись в «Новую газету» привез друг Ипатова.

Евгений Ипатов в этом видео рассказал, что из него пытками и угрозами выбили признательные показания, но он ничего не крал.

«Завели в кабинет, уронили на пол. Потом начали жестко избивать. Я прикрыл лицо руками, били по моим ладоням. Также били по ребрам, по почкам, по ноге. Это продолжалось в течение часа», — рассказывает молодой человек.

По его словам, один из полицейских утверждал, что Ипатов украл деньги у его родственников. На электрика также составили протокол о неповиновении полиции. Ночь он провел в камере в другом отделе, а на следующий день его отпустили, взяв с него показания как со свидетеля и забрав из его квартиры 23 тысячи рублей, рассказал Ипатов.

В заявлении управления МВД по Краснодарскому краю о проверке говорится, что в сентябре в УВД по Сочи поступило сообщение о краже 60 тысяч рублей. «Был установлен гражданин, возможно причастный к данному противоправному деянию, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. С ним проведены необходимые следственные мероприятия, после чего мужчина был отпущен», — утверждают в полицейском управлении.

«В ходе служебной проверки будут изучены и проверены все факты изложенные в публикации. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Хоронили в закрытом гробу

Как пишет «Новая газета», после выхода из ОВД Евгений Ипатов под другим именем снял комнату в частном доме и несколько дней оттуда не выходил. Со слов хозяйки дома, она сама в итоге зашла в комнату, увидела повсюду кровь и сразу вызвала полицию.

29 сентября труп Евгения Ипатова нашли под поездом на перегоне Хоста-Адлер. Родственники узнали о гибели мужчины только 19 октября от волонтеров. Тело Ипатова не видел никто из родных, хоронили его в закрытом гробу. В справке, выданной родственникам в морге, в качестве причины смерти указано: «травматическая ампутация головы», «пешеход, пострадавший при столкновении с поездом». С результатами судебно-медицинской экспертизы им ознакомиться не дали.

Они говорят, что не верят, что Евгений сам бросился под поезд. Дядя Ипатова Василий утверждает, что в материалах дела читал показания машиниста о том, что тот видел уже лежащее тело и не успел затормозить.

Мать Евгений Ипатова намерена подать заявление на полицейских, которые, по словам молодого человека, избивали его. Она также собирается жаловаться на сотрудников транспортной полиции, которые не сообщили ей о гибели сына. Семья обратилась за помощью к правозащитникам. В краснодарском отделении «Комитета против пыток» сообщили «Новой газете», что местный отдел СК на транспорте отказал в возбуждении дела по ст. 110 УК (доведение до самоубийства).

Тема о пытках стала одной из самых громких в России после того, как Gulagu.net опубликовал материалы, вывезенные бывшим заключенным Сергеем Савельевым и другие видеозаписи из системы ФСИН. В связи с этим в РФ завели несколько уголовных дел. Недавно в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки, вызвавший неоднозначную реакцию в правозащитной среде.

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