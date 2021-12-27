Историку Юрию Дмитриеву увеличили приговор с 13 до 15 лет лишения свободы

Петрозаводский городской суд назначил главе карельского «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает «Медиазона».

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Это уже третий вердикт в деле 65-летнего исследователя сталинских репрессий в Карелии. В этот понедельник суд повторно рассмотрел эпизоды из дела Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранение оружия и удовлетворил ходатайство обвинения, которое требовало увеличить срок наказания для историка с 13 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии отменил приговор городского суда Петрозаводска в отношении Дмитриева, заменив срок с трех с половиной на 13 лет колонии строгого режима и отправив все оправдательные решения на пересмотр.

►►Подробнее об этом читайте тут: «Месть системы»: ВС Карелии заменил срок Юрию Дмитриеву на 13 лет строгого режима

Как сообщает Русская служба BBC, сторонников историка в зал суда не пустили: «Пришедшие поддержать историка люди кричали "позор" приставам, когда те выводили Дмитриева из зала суда. "Невиновен", — скандировали несколько десятков сторонников».

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев заявил BBC, что был готов к подобному вердикту. «Это для того, чтобы показать силу, влияние, значение силовых структур, которые попросили изначально, во время второго процесса, дать Дмитриеву 15 лет», — сказал он.

«Мемориал» считает Юрия Дмитриева политическим заключенным. «С самого начала этого дела "Мемориал" заявлял о полной невиновности Юрия Дмитриева. Мы продолжаем настаивать на этом и на том, что выдвинутые против него обвинения в действительности носят политический характер», — заявили 27 декабря в «Мемориале».

Дело Юрия Дмитриева

Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. Поводом для преследования стали фотографии его приемной дочери, найденные в компьютере историка. Дмитриев объяснял, что делал снимки для отчета перед органами опеки о развитии девочки.

В апреле 2018 года суд в Петрозаводске оправдал Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и детской порнографии. Тогда его приговорили к ограничению свободы по статье о хранении оружия.

Однако в июне 2018 Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Вскоре Юрия Дмитриева арестовали уже по новому делу — о действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Новое обвинение было подготовлено на основании бесед с девочкой 2005 года рождения, рассказывал адвокат Виктор Ануфриев. По его словам, в первом случае с приемной дочерью историка беседовали родная бабушка и психолог, во втором — психолог и следователь.По словам адвоката, на девочку 2005 года рождения оказывали давление.

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