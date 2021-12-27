Россиянина Егора Дудникова приговорили в Минске к 11 годам тюрьмы за «разжигание социальной вражды»

Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против национальной безопасности. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает РИА Новости. Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения.

Реклама Читать далее

По версии обвинения, в период с января по май 2021 года Дудников опубликовал в одном из Telegram-каналов «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве».

Егор Дудников был задержан в Минске, куда он приехал жить к девушке, 4 мая 2021 года. В начале июня адвокат россиянина смог передать в «Новую газету» рассказ своего подзащитного из минского СИЗО. Молодой человек рассказал, что при задержании его жестоко избили и угрожали убийством.

Изначально Егора Дудникова обвинили в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий». По этой статье ему грозило до трех лет лишения свободы. Однако позднее обвинения переквалифицировали на более тяжелые.

Мать Егора Дудникова рассказала «Медузе», что в Минске ее сын пытался работать поваром, однако позднее занялся озвучкой. «Это домашний мальчишка, который никогда ни в какие неприятности не попадал. Он раньше думал, что максимум, что ему грозит, — это депортация», — сказала она.

Непризнанный международным сообществом глава Беларуси Александр Лукашенко назвал Егора Дудникова «основным модератором» Telegram-канала «Отряды самообороны Беларуси» — этот канал, по его словам, является «спящей террористической ячейкой».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться