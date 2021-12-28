Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»

Верховный суд 28 декабря удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала», об этом пишет «Медиазона».

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Требование ликвидировать «Международный Меморила» Генпрокуратура мотивировала тем, что НКО неоднократно нарушала требования законодательства об «иностранных агентах».

28 декабря в ходе прений сторон представитель Генпрокуратуры заявил, что «ММ» «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

В свою очередь защита ответчика весь процесс настаивала на том, что требования Генпрокуратуры безосновательны — допущенные нарушения законодательства об «иноагентах» «ММ» давно устранил, новых не допускал, а утверждения Генпрокуратуры о том, что организация «продолжает нарушать закон» безосновательны, так как в законе нет тех норм, в нарушении которых организацию обвиняют представители истца.

После вынесения решения о ликвидации председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский заявил, что оно будет обжаловано и в случае необходимости будет подана жалоба в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе «ММ» не произойдет.

В свою очередь один из адвокатов, защищавших «ММ» в Верховном суде, Мария Эйсмонт, отвечая на вопрос корреспондента RFI, напомнила, что на том самом месте, где сегодня находится Верховный суд, принявший решение ликвидировать «ММ» по абсурдным и надуманным обвинениям, находился Московский областной суд, где во времена Большого террора, память о жертвах которого несколько десятилетий восстанавливает «ММ», выносились смертные приговоры по таким же надуманным и абсурдным обвинениям.

«С юридической точки зрения иск Генпрокуратуры и сегодняшнее решение по нему не выдерживают никакой критики. Что касается моих личных впечатлений от этого процесса, то это, конечно, Оруэлл какой-то — организацию, которая много лет занимается получением доступа к архивам и восстановлением памяти о приговоренных к казням и ссылкам невиновным людям, обвинили в том числе в „ограничении доступа граждан к информации“. Впрочем, во время сегодняшней речи один из прокуроров фактически рассказал об истинных мотивах подачи этого иска. После того, как он заявил, что „ММ“ якобы реабилитирует нацизм и очерняет СССР, стало ясно, что реальный мотив для ликвидации „ММ“ вовсе не реальные или выдуманные нарушения закона об „иноагентах“, а различия между властью и „ММ“ во взглядах на историю нашей страны», — рассказала Эйсмонт.

Она уточнила, что на подачу апелляции у юристов «ММ» есть 30 дней, и такая жалоба обязательно будет подана в Апелляционную коллегию Верховного суда.

Ранее в поддержку «Мемориала» выступили десятки тысяч людей, подписавших петицию в защиту «ММ», в том числе, десятки общественных деятелей, политиков, деятелей науки и культуры. В частности, в защиту этой организации выступали лауреаты Нобелевской премии мира — главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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