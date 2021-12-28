В разных городах России задержали сторонников Алексея Навального

Сотрудница томского штаба Алексея Навального - Ксения Фадеева - победила в своем округе на выборах в городскую думу Томска 13 сентября 2020 года

Во вторник, 28 декабря, в разных городах России задержали бывших координаторов и сотрудников ныне закрытых и запрещенных штабов политика Алексея Навального, находящего в колонии и признанного политзаключенным.

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По сообщениям СМИ и соратников Навального известно о задержании как минимум четырех сторонников политика. Сообщается об обысках у задержанных или их родственников.

В Томске задержана депутат городской думы Ксения Фадеева, ранее руководившая региональным штабом. По данным телеканала ТВ2, Фадееву подозревают в организации или участии в «экстремистском сообществе» с использованием служебного положения, а также в участии «в НКО посягающей на личность и права граждан» (ч. 3 ст. 282.1, ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Сообщается о задержании бывшего координатора иркутского штаба Захара Сарапулова. Его проект «Иркутский инсайдер» сообщил, что Сарапулову вменяют участие в «экстремистском сообществе» и в «НКО, посягающей на личность и права граждан» (ч. 2 ст. 282.1 и ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Ксении Фадеевой и Захару Сарапулову назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им в частности нельзя пользоваться интернетом и общаться с кем-то без разрешения следователя, сообщила Команда Навального.

Есть информация о задержании бывшего координатора штаба в Архангельске Егора Бутакова. Бывший глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил «Медиазоне», что Бутакова допрашивают по статье 239 УК, которую вменяют и Фадеевой и Сарапулову.

Известно также о задержании бывшего СММ-редактора штаба в Саратове Андрея Городецкого. Последний сообщил проекту «ОВД-Инфо», что его отпустили и взяли с него подписку о неразглашении в связи с чем он не смог рассказать, в каком он статусе в рамках дела.

Соратники Навального проверяют информацию о возможном задержании Вадима Останина, бывшего координатора штаба в Барнауле. «ОВД-Инфо» сообщает, что у его матери в Бийске прошел обыск, а сам он не выходит на связь.

«Мы имеем все основания полагать, что это новый виток репрессий по „экстремизму“, предъявленному задним числом за абсолютно легальную деятельность штабов Навального в 2017–2021 годах», — написал Леонид Волков.

Он рассказал, что после ареста бывшего координатора штаба в Уфе Лилии Чанышевой всем бывшим координатором штабов, которые еще оставались в России, предложили любую помощь с выездом. По его словам, и Захар Сарапулов, и Ксения Фадеева «наотрез отказались» покидать Россию. «Сейчас мы пытаемся скоординировать юридическую помощь и выйти с ребятами на связь», — написал Волков.

Деятельность штабов Навального в июне Мосгорсуд признал «экстремистской» и запретил. До этого Леонид Волков объявил о роспуске штабов из-за угрозы уголовного преследования их сотрудников.

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