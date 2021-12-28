«Публичное оправдание сталинских репрессий»: реакции на решение ВС о ликвидации «Мемориала»

Мужчина, пришедший с плакатом в поддержку общества «Мемориал» к Верховному суду, Москва, 28 декабря 2021 г.

28 декабря Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», которое в РФ ранее признали «иностранным агентом». Собираем реакции на решение суда. Некоторые заявления публикуем с сокращениями, полные версии — по гиперссылкам.

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Председатель правления «Международного Мемориала» Ян Рачинский:

Пока вообще не понятно, на что мог опираться судья, вынося приговор. Несостоятельность претензий прокуратуры была блестяще продемонстрирована нашими юристами.

(…)

В России «Мемориал» будет. «Мемориал» не сводится к двум организациям, против которых сейчас выступила Генеральная прокуратура. Мы продолжаем свою деятельность, не предполагая никаких принципиальных изменений. У нас 60 организаций только в России, все они независимые юридические лица — и спокойно будут продолжать работу, даже если сегодняшнее антиправовое решение оставит в силе апелляционная инстанция.

(…)

Вообще говоря, это можно воспринять как сигнал. И дальше последствия могут быть весьма плачевными, разрушительными — сначала для гражданского общества, а потом и для всей страны.

Один из адвокатов, защищавших общество «Мемориал» в ВС, Мария Эйсмонт:

С юридической точки зрения иск Генпрокуратуры и сегодняшнее решение по нему не выдерживают никакой критики. Что касается моих личных впечатлений от этого процесса, то это, конечно, Оруэлл какой-то — организацию, которая много лет занимается получением доступа к архивам и восстановлением памяти о приговоренных к казням и ссылкам невиновным людям, обвинили в том числе в «ограничении доступа граждан к информации». Впрочем, во время сегодняшней речи один из прокуроров фактически рассказал об истинных мотивах подачи этого иска. После того, как он заявил, что «ММ» якобы реабилитирует нацизм и очерняет СССР, стало ясно, что реальный мотив для ликвидации «ММ» вовсе не реальные или выдуманные нарушения закона об «иноагентах», а различия между властью и «ММ» во взглядах на историю нашей страны.

Объявленный властями РФ «иноагентом» проект «ОВД-Инфо»:

Ликвидация Международного Мемориала — это приговор всему российскому гражданскому обществу. Верховный суд сегодня транслировал политическое решение. И это — не решение о ликвидации организации. «Мемориал» — это институт национальной памяти о временах большого террора и советских репрессиях. Закрытие такого института — это публичное оправдание сталинских репрессий. (…)

Сегодня власти громко и внятно заявили: мы готовы перейти от ограничительно-репрессивных мер по отношению к «социально опасным элементам» к чему-то совсем иному. И это приговор не только для общества, но и для элит. Да и для самого политического режима. Последствия для настоящего и будущего нашей страны будут катастрофические.

Глава псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг:

Решение Верховного суда РФ о ликвидации «Мемориала» — это решение Путина. История не позволит ему уйти от личной ответственности за это политическое преступление.

Объявленный властями РФ «иноагентом» юрист Иван Павлов:

«Мемориал» начинал правозащитную эпоху в нашей стране, он же её сегодня и заканчивает. Власть демонстрирует нам, что отныне в информационно-общественном поле не должно быть ничего, никаких медийных проектов, просветительских инициатив и общественных движений. Остаётся либо отказаться от любой активности, даже худо-бедно компромиссной, либо попасть под каток репрессий. (…)

Все мы, включая коллег из «Мемориала», должны искать новые (временные!) форматы и формы для того, чтобы продолжать нашу работу, несмотря ни на что. Да, это новая, мрачная и тяжёлая эпоха, но и она закончится.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский:

Кроме слова «Позор!» прокурорам и судьям — ничего.

Как же наследники палачей боятся тех, кто хранит память о преступлениях.

И да, это решение не могло быть принято без согласия (или инициативы) Путина.

Он — прямой его виновник.

Основатель фонда помощи хосписам «Вера», глава московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер:

Суд постановил ликвидировать «Мемориал». Позор. Позор, с которым стыдно жить в одно время. Мемориал был основан академиком Сахаровым. Мемориал — одно из достойнейших начинаний страны. Мемориал — это память. Память нельзя ликвидировать, нельзя убить.

Судебной системы нет. Никто, никто, ни самые распростые жители страны, ни руководство страны, никто не верит в судебную власть в России. Все ее ненавидят и боятся. Нет, не боятся. Презирают. Ненавидят и презирают.

Интересно, привлекут ли меня к ответственности за эти слова… Поглядим.

Журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе:

Ликвидация «Мемориала» — решение не просто позорное. Оно демонстративное. Наглое.

Это объявление войны нашей национальной памяти. Вымарывание ее из мозгов. Трепанация национального черепа.

Больше не надо удивляться уже ничему.

Мне очень стыдно, что это произошло при мне.

Правозащитник Зоя Светова:

Правильный вопрос задал Генри Резник: «Интересно, Кого видел перед собой генпрокурор, когда подписывал этот иск?». Резник не ответил на этот вопрос. Я, кажется, знаю ответ. Генпрокурор видел тех же людей, которых видела судья Алла Назарова, когда писала своё решение. Думаю, и вы все знаете этих людей. Это те же люди, что принимают решения об отравлениях, об одиозных законах, тюремных сроках, блокировках сайтов. Это тот самый морок, который нас накрывает. Но мы выберемся. У нас просто нет другого выхода.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов:

Я глубоко разочарован и опечален этим решением. Могу сказать, что это плевок в лицо всем жертвам массовых репрессий — и лично мне и моим родным. В 1937 году моего дедушку, простого русского крестьянина Емельяна Еремеевича Миронова расстреляли на опушке Семичёвского бора на Смоленщине. За что? Да ни за что!!! Просто выполняли план по «врагам народа». Нашли «врага народа»… Палачи проклятые.

«Мемориал» долгие годы собирал документальные свидетельства, данные о репрессированных. Организация была хранителем памяти о трагических страницах истории нашей страны. И мы не должны об этом забывать! Да, был террор, были депортации, были перегибы, а не только Победа и космос. Считаю решение Верховного суда фатальной ошибкой, государство провалило экзамен по собственной истории.

Политик, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский:

Ликвидация «Международного Мемориала» — это политическое решение, которое не имеет отношения ни к праву, ни к закону, ни к Конституции.

Этим решением нынешняя российская власть объявила себя преемником сталинского и советского режима. Таким образом любая критика советского режима и раскрытие исторических фактов о преступлениях сталинизма является дискредитацией сегодняшней российской власти.

«Мемориал» ликвидировали, потому что «Мемориал» говорит правду.

Это переход от авторитарного режима к тоталитарному.

Это еще один шаг к войне.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

Предновогоднего чуда не случилось (пока). А ведь мы так надеялись на него! Ликвидация «Мемориала» (признан иностранным агентом) войдёт в историю, но это будет одна из самых печальных ее страниц. Что имел в виду прокурор, говоря о том, что «Мемориал» создавал лживый образ СССР как террористического государства? Звучит, простите, как безумие. А до этого прокуратура заявляла, что «Мемориал» (точнее, его нарушения) вызывает депрессию у россиян. У каких именно, простите? Мне кажется, депрессию вызывают вот такие заявления прокуратуры. (…)

Мне хочется сказать всем тем, чьи близкие были расстреляны или сгинули в лагерях: память об этом будет жива несмотря ни на какие операции по «ликвидации» и она не зависит от существования каких-либо организаций.

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