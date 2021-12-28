США и Россия запланировали на 10 января переговоры в Женеве

Джо Байден и Владимир Путин на переговорах в Женеве, 16 июня 2021 г.

Россия и США 10 января в Женеве планируют провести переговоры о ситуации возле границы Украины и о контроле над ядерными вооружениями, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

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Позже, 12 января, может состояться заседание совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры между Россией и ОБСЕ, сообщил источник France-Presse.

«Когда мы сядем за стол переговоров, Россия сможет рассказать, что вызывает у нее опасения, а мы расскажем, какие действия России вызывают опасения у нас», — отметил он.

В Москве подтвердили, что переговоры России с США могут состояться 10 января, а с НАТО — 12 января. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости отметил, что «нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам», добавив, что «альтернативные даты тоже не рассматриваются».

О составе участников запланированных переговоров не сообщается. Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции несколько дней назад отметил, что представители с обеих сторон уже назначены.

В последние месяцы на Западе обвиняют Россию в отправке значительных военных сил к границе Украины с целью возможного вторжения. Власти РФ отрицают планы вторжения, заявляют об угрозах РФ со стороны НАТО, а также требует «гарантий безопасности», исключающих дальнейшее распространение НАТО на Восток и включение в альянс Украины.

Источник France-Presse в Совете нацбезопасности США подчеркнул, что любое возможное соглашение с Россией должно учитывать интересы Украины. «Ничего из того, что касается наших союзников и партнеров» не будет обсуждаться «без наших союзников и партнеров, в том числе Украины», — заявил собеседник агентства.

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