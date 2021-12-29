Второй удар: суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»

Люди в ожидании решения. У здания Мосгорсуда. 29.12.2021

Московский городской суд в среду, 29 декабря, удовлетворил иск прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Напомним, накануне Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал».

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Сегодня в ходе прений в Мосгорсуде представитель прокуратуры заявил, что правозащитный центр «осуществляет свою финансовую деятельность непрозрачно» и демонстрирует «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам».

Ранее прокуроры заявляли, что НКО неоднократно нарушала требования законодательства об «иностранных агентах», а также «оправдывала» в своих информационных материалах терроризм и экстремизм.

Защита же настаивала на том, что иск московской прокуратуры политически мотивирован, а его подача в один день с иском Генеральной прокуратуры с требованием ликвидировать «Международный Мемориал» свидетельствует о том, что оба судебных процесса не что иное, как скоординированная атака властей на правозащитное движение.

Как и на процессе по ликвидации «Международного Мемориала» истинные мотивы истцов стали ясны лишь к самому финалу судебного разбирательства. Об этом корреспонденту RFI заявила один из адвокатов, защищавших «Мемориал» в обоих процессах, Мария Эйсмонт.

Адвокаты «Мемориала» Илья Новиков (в центре) и Мария Эйсмонт (слева) у здания Мосгорсуда. 29.12.2021 AFP - ALEXANDER NEMENOV

«Как и днем раньше в ходе прений в Верховном суде, представители прокуратуры, выступая в прениях в Московском городском суде, вышли далеко за пределы претензий, изначально содержавшихся в поданном против «Мемориала» иске. Сегодня истцы много говорили, например, о проекте «ОВД-Инфо» и о юридической помощи, которую он оказывает «экстремистам» в лице сторонников Алексея Навального. Также прокуроры упоминали доклад правозащитников о «референдуме» в ДНР, подчеркнув, что «из-за таких докладов Россия оказывается под зарубежными санкциями», — пояснила Эйсмонт.

Накануне, 28 декабря, Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Международного Мемориала» по аналогичному иску Генпрокуратуры.

В обоих случаях представители защиты заявили о намерении обжаловать вынесенные судами решения и при необходимости подать жалобы в ЕСПЧ.

Представители «Мемориала» также заявили, что найдут законные способы для продолжения работы организации.

Как и на процессе по ликвидации «Международного Мемориала» истинные мотивы истцов стали ясны лишь к самому финалу судебного разбирательства. Об этом корреспонденту RFI заявила один из адвокатов, защищавших «Мемориал» в обоих процессах, Мария Эйсмонт.

Ранее о поддержку «Мемориала» заявили десятки тысяч людей, подписавших петицию в защиту организации, в том числе общественные деятели, политики, деятели науки и культуры. В частности, в защиту «Мемориала» выступили лауреаты Нобелевской премии мира — главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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