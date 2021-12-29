ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала»

Европейский суд по правам человека заявил, что исполнение решений о ликвидации «Международного Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал» должно быть приостановлено до вынесения им решения по жалобам на закон об «иностранных агентах». Об этом сообщила «Новой газете» со ссылкой на саму организацию.

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В своем телеграм-канале «Мемориал» опубликовал письмо ЕСПЧ, в котором Европейский суд ссылается на 39-е правило собственного регламента. Правило позволяет судьям принимать предварительные меры, направленные, в том числе, на защиту заявителя.

Запрос о срочных обеспечительных мерах в соответствии с правилом 39 был подан 18 ноября в связи с угрозой ликвидации двух организаций по искам Генпрокуратуры и Мосгорпрокуратуры, уточняет «Мемориал» на своем сайте.

Первая жалоба на закон об «иноагентах» была подана в Европейский суд по правам человека 11 неправительственными организациями в 2013 году, «Международный Мемориал» и ПЦ «Мемориал» — одни из заявителей по ней, пишет «Новая». Составители жалобы указали, в частности, что закон об «иноагентах» нарушает ст. 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу собраний и на свободу выражения мнений). ЕСПЧ коммуницировал жалобу в 2017 году.

Кроме того, в 2020 году «Международный Мемориал» (совместно с Яном Рачинским) и ПЦ «Мемориал» (совместно с Александром Черкасовым) также подали в ЕСПЧ самостоятельные жалобы, в которых указали на многочисленные штрафы, назначенные организациям и их должностным лицам в 2019-2020 годах, связанные с законодательством об «иностранных агентах».

В своем запросе от 18 ноября 2021 года юристы «Мемориала» просили ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры либо предписать властям России не ликвидировать организации-заявители на период рассмотрения трёх вышеупомянутых жалоб, либо приостановить исполнение любого национального решения о ликвидации организаций-заявителей, которое может быть вынесено, сообщили «мемориальцы» на своем сайте.

Слова поддежки на входе в здание "Мемориала". Москва. 28.12.2021 © https://twitter.com/hrc_memorial

Они также подчеркнули редчайший характер нынешнего предписания ЕСПЧ: «Это прецедентное решение Суда по правилу 39, которое в основном применяется в отношении людей, если им грозит смерть или серьёзное ухудшение состояния здоровья. Оно впервые применено в отношении НКО, а до сих пор только один раз применялось в отношении организации (грузинского телеканала "Рустави 2")».

Европейский суд по правам человека не вынес немедленного решения по запросу, поданному 18 ноября, но просил информировать о ходе каждого заседания, заявили в «Мемориале»: «Вчера и сегодня, соответственно, мы сообщили ему о решениях судов — и сегодня узнали о применении правила 39».

Напомним, сегодня Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Накануне, 28 декабря, Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал».

В обоих случаях представители защиты заявили о намерении обжаловать вынесенные российскими судами решения и при необходимости подать жалобы в ЕСПЧ.

Представители «Мемориала» также заявили, что найдут законные способы для продолжения работы.

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