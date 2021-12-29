Ректора «Шанинки» Сергея Зуева вернули из больницы в «Матросскую тишину»

Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСиЭН или «Шанинки»), вернули из гражданской больницы в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на ТАСС.

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Как пишет издание, агентству информацию сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи. «Зуева вчера вечером (29 декабря — Прим. RFI) вернули из гражданской больницы обратно в СИЗО «Матросская Тишина» по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока не известно», — заявил Хуруджи.

«Новая газета» напоминает, что 67-летнего Сергея Зуева перевели из СИЗО в больницу 22 декабря. «В изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Перевод осуществлен по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО», — сказали тогда в ОНК.

21 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест профессора Зуева, несмотря на заявления врачей о том, что для него есть риск наступления инсульта и ампутации конечностей. Адвокаты Зуева настаивали на его переводе из СИЗО под подписку о невыезде или назначении другой меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.

Защитники Зуева подали ходатайства о его освобождении из-под ареста, после того как Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека заявил о том, что необходимость держать Зуева в СИЗО отсутствует.

Напомним, Сергей Зуев был задержан 12 октября. Его обвиняют в хищении средств у Фонда новых форм развития образования. Профессора сначала отправили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд поместил Зуева в СИЗО, несмотря на то, что за последний месяц он перенес несколько гипертонических кризов. Меру пресечения изменили по требованию прокуратуры.

21 октября Зуеву сделали операцию на сердце, после того как сотрудники следственных органов забрали его из больницы и допрашивали в течение более 30 часов.

По этому же делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Максим Инкин, Евгений Зак, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает, пишет ТАСС.

Согласно данным автора «Новой газеты» Владимира Пастухова, арест ректора «Шанинки» связан с давлением на Марину Ракову. Находясь на обоих постах (замминистра образования, а затем — вице-президента Сбербанка), Ракова якобы вошла в острый конфликт интересов с группой лиц, контролирующих издательство «Просвещение».

«Под этим названием («Просвещение») скрывается экономический гигант, через который сегодня прокачиваются гигантские финансовые бюджетные потоки. Речь идет о десятках миллиардов рублей ежегодно», — заявил автор «Новой», подчеркнув: «Публикации в прессе связывают издательство „Просвещение“ с сенатором Ткачом, которого самого связывают с братьями Ротенбергами». Ротенбергов, в свою очередь, связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Арест и заключение Зуева под стражу Пастухов назвал «демонстративно-показательным покушением на убийство».

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