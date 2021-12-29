Россияне боятся QR-кодов больше, чем коронавируса: результаты исследования

Коммуникационное агентство КРОС опубликовало исследование под названием Национальный индекс тревожностей, в котором названы основные фобии россиян по итогам 2021 года. В уходящем году, так же, как и в предыдущем, основным источником тревог продолжал оставаться коронавирус, только если в 2020-м первое место занимал страх заразиться COVID-19, то в 2021-м — опасение, что власти введут систему QR-кодов для допуска в общественные места.

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О проведении исследования сообщила газета «Коммерсант». Газета отметила, что страх перед введением QR-кодов входит в число основных в 82 из 85 регионов России: в 70 занимает первое место, а еще в 12 субъектах «входит в топ-3 страхов». И только в самых «невозмутимых» республиках — Дагестане и Ингушетии, а также на Чукотке «QR-паника» уступает место другим тревогам.

Второе место в списке главных фобий россиян занимает страх вакцинации. И только на третьем месте — риск заражения коронавирусом, в том числе за счет распространения новых штаммов (дельта, омикрон).

Четвертое и пятое места в списке главных фобий россиян занимают (соответственно) страх роста числа жестоких преступлений («спровоцированный расстрелом в Пермском университете, убийством двух школьниц в Кемеровской области <...> и целым рядом других подобных преступлений», пишет КРОС) и страхи, вызванные ростом цен.

«Коммерсант» уточняет, что агентство КРОС «ранжирует» фобии россиян на основе анализа тем, освещаемых в СМИ и обсуждаемых пользователями социальных сетей. По данным агентства за 2021 год, самые «встревоженные» люди проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области. Главные поводы для страхов у них одинаковые: коронавирус и инфляция.

К «невозмутимым» регионам аналитики отнесли северокавказские республики, Якутию, Калмыкию, Сахалин и Чукотку, отмечает издание Meduza.

Что касается отсутствия среди «лидеров» фобий такой важнейшей темы как вооруженные конфликты и война с Украиной в частности, то связанные с внешней политикой страхи почти всегда оказываются в нижней части рейтинга, заявил «Коммерсанту» директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев: «Эти темы активно присутствуют в СМИ, но на людей, как видно из социальных медиа, они оказывают незначительное влияние».

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