Минюст России назначил «иноагентами» Виктора Шендеровича, Марата Гельмана и участниц Pussy Riot

30 декабря российское министерство юстиции расширило реестр СМИ – «иностранных агентов», включив в него еще восемь человек. В него попали писатель и публицист Виктор Шендерович, галерист и политолог Марат Гельман, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, журналисты Таисия Бекбулатова, Иван Беляев, Елена Владыкина, а также кинопредприниматель Андрей Алексеев.

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Список СМИ – «иноагентов», в который Минюст вносит не только издания, но и физических лиц, 30 декабря пополнили писатель и публицист Виктор Шендерович, галерист и политолог Марат Гельман (бывший замдиректора Первого канала и бывший член Общественной палаты), участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, главный редактор издания «Холод» и бывший специальный корреспондент «Медузы» Таисия Бекбулатова, редактор социальных сетей «Радио Свобода» (РС) Иван Беляев, журналистка регионального проекта РС «Север.Реалии» Елена Владыкина, а также ярославский кинопредприниматель Андрей Алексеев (основатель киноклуба «Нефть» и проекта «Ярость»).

«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», — цитирует «Интерфакс» объяснение Минюста, данное по поводу очередного расширения рееста СМИ – «иноагентов». Ведомство якобы получило информацию, что упомянутые восемь человек «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

На данный момент в списке СМИ – «иностранных агентов» значатся 111 физических лиц, изданий и компаний. Из них подавляющее большинство (94) попали в реестр в 2021 году. Американская общественная медиа-корпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)» и ее региональные проекты (а также «Голос Америки» и телеканал «Настоящее Время») фигурируют в списке с конца 2017 года. С апреля по сентябрь российский Минюст внес в этот реестр издания «Медуза» и The Insider, телеканал «Дождь» и расследовательский проект «Важные истории», а также онлайн-издание правовой и судебной информации «Медиазона».

За Google-рекламу: разъяснения Минюста для «Медиазоны»

30 декабря «Медиазона» сообщила о полученных от министерства юстиции разъяснениях причин включения издания три месяца назад в реестр СМИ – «иноагентов». Ведомство присвоило онлайн-порталу такой статус из-за получения денег от контекстной рекламы Google, а также цитирования других «иноагентов».

В документах Минюста говорится, что Роскомнадзор обнаружил в девяти публикациях «Медиазоны» цитирование других СМИ, признанных «иноагентами» (в т.ч. «Медузы», «Радио Свобода», «Крым. Реалии» и «Кавказ. Реалии»), а также комментарии включенных в этот же реестр правозащитника Льва Пономарева, журналистов Людмилы Савицкой, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина.

«Иностранным финансированием» Минюст счел доход редакции от размещения на сайте «Медиазоны» баннеров с Google-рекламой. Со ссылкой на данные Росфинмониторинга ведомство утверждает, что с июня 2020 года по июль 2021-го издание получило более 700 тысяч рублей от российской компании «Роксот», которая получает средства от филиала Google в Ирландии.

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