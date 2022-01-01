Ликвидация «Мемориала»: ЕС, США, Австралия, Канада и Великобритания выразили протест

«Жители России, как и люди во всем мире, имеют право свободно высказываться», — говорится в заявлении. На фото: полицейские задерживают демонстранта, перед зданием Верховного суда, где выносится решение о ликвидации «Международного Мемориала». Москва. 28.12.2021

Евросоюз, США, Великобритания, Канада и Австралия выступили с совместным заявлением, в котором выразили протест против «необоснованного решения заставить «Мемориал» замолчать».

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Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«Мы выражаем решительное несогласие с решениями двух российских судов о принудительном закрытии Международного Мемориала и Правозащитного центра «Мемориал», — говорится в документе, где также подчеркивается: «Более трех десятилетий „Мемориал“ выполняет исключительную функцию по документированию исторических преступлений и возвращению потомкам памяти о десятках миллионов жертв политических репрессий… Кроме того, «Мемориал» неустанно выступает за защиту прав человека в России, разоблачая ужасающие нарушения, в том числе на Северном Кавказе, и ведет все более многочисленный список лиц, которых он считает политическими заключенными».

«Утверждение российских властей о том, что принципиальная и мирная деятельность правозащитного центра «Мемориал» «оправдывает экстремизм и терроризм», неприемлемо. Деятельность «Мемориала» как никогда необходима», — заявили власти Евросоюза, США, Великобритании, Австралии и Канады.

В обращении содержится требование к российским властям: «придерживаться своих международных обязательств в области прав человека», а также осуждение российского законодательства об «иностранных агентах», которое еще больше подавляет независимые голоса и сужает пространство для гражданского общества».

Решения о ликвидации «Международного Мемориала» и ПЦ «Мемориал» наносят «дальнейший ущерб международной репутации России», — также отмечается в заявлении, которое заканчивается словами: «Жители России, как и люди во всем мире, имеют право свободно высказываться и объединяться, в том числе для защиты своих прав и основных свобод».

Напомним, 28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал». 29 декабря Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».

В тот же день Европейский суд по правам человека заявил, что исполнение российских судебных решений о ликвидации «Международного Мемориала» и ПЦ «Мемориал» должно быть приостановлено до вынесения самим ЕСПЧ решения по жалобам на закон об «иностранных агентах».

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