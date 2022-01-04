«Считаю, что есть угроза моей личной безопасности»: украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России

Московский корреспондент украинского инфорагентсва УНИАН Роман Цимбалюк уехал из России после вызова в прокуратуру. Об этом журналист сообщил телеканалу «Громадське».

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«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал Роман Цимбалюк. «Сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова», — добавил он.

Журналист также сказал, что перед этим получил много сигналов о том, что власти России решили «взяться» за него «очень серьезно». «За последние два месяца фактически все топовые фигуры «российских информационных войск» предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю», — сказал Роман Цимбалюк.

Он отметил, что прожил в России 13 лет, но у него не было планов там оставаться, и если он туда не вернется, то его это устроит.

В середине декабря адвокат украинского журналиста Николай Полозов сообщил, что против Романа Цимбалюка планируют завести несколько административных дел по статье 20.3.1 КоАП РФ («возбуждение ненависти»). Адвокат выразил убеждение, что на Романа Цимбалюка идет согласованная атака. Об этом, по его словам, свидетельствует распространение в медиа обвинений в шпионаже.

24 декабря РИА Новости со ссылкой на Николая Полозова сообщило, что прокуратура отозвала вызов Романа Цимбалюка. Об этом адвокат узнал, когда уже приехал в прокуратуру Центрального административного округа, но кабинет, в который ему нужно было явиться, оказался закрыт. «Коллега из соседнего кабинета, другой прокурор, сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад», - рассказал адвокат. Полозов отметил, что ни его, ни его подзащитного об отмене вызова не уведомляли.

УНИАН указывает, что Роман Цимбалюк до последнего времени оставался единственным аккредитованным в Москве украинским журналистом. Цимбалюк известен острыми вопросами Владимиру Путину на его ежегодных пресс-конференциях.

В 2017 году Романа Цимбалюка на несколько часов задержали после записи интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловым, вывесившим из окна главного здания МГУ флаг Украины. Вместе с Цимбалюком тогда задержали оператора Никиту Бородина и самого аспиранта.

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