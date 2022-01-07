Умер поэт Александр Тимофеевский

В Москве в возрасте 88 лет умер Александр Тимофеевский, поэт, писатель, сценарист, редактор. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

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Накануне, 6 января, на странице поэта в фейсбуке было опубликовано стихотворение «Рождество».

Оно завершается словами: «И так прекрасна и лучиста / На них глядящая звезда, / Что смерти больше не случится, / Не будет просто никогда».

Поэт скончался утром 7 января. Об этом сообщил киновед Сергей Капков.

Александр Павлович Тимофеевский (1933 — 2022) долгое время был известен широкой публике прежде всего как автор слов «Песенки Крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка». А как оригинального поэта страна узнала его только в начале 90-х, когда вышел первый поэтический сборник «Зимующим птицам».

Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. В 1958-м окончил сценарный факультет ВГИКа. С 1963-го по 1983-й год работал редактором на киностудии «Союзмультфильм», позднее — на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран».

Писал сценарии и песни к мультфильмам.

Стихи начал писать в начале 50-х. Впервые «опубликовался» в знаменитом рукописном сборнике Александра Гинзбурга «Синтаксис». После этого, как рассказывал сам Тимофеевский в интервью «Новой газете», КГБ ввел запрет на его стихотворные публикации. Запрет продолжался 35 лет.

В середине декабря, находясь в больнице, Александр Тимофеевский опубликовал в фейсбуке несколько стихотворений из своей книги «Сто восьмистиший и наивный Гамлет».

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