В Москве люди без гражданства впервые стали получать удостоверения личности

В начале этой недели российские СМИ сообщили о том, что в Москве впервые выдали временное удостоверение личности человеку без гражданства. Правозащитники и юристы называют это важным шагом в направлении ликвидации безгражданства — проблемы, которая касается около десяти миллионов человек по всему миру.

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12 января стало известно, что в Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности. В СМИ документ назвали «паспортом негражданина». Однако, как объяснил в интервью RFI адвокат Иван Новиков, который занимается проблемой людей без гражданства в комитете «Гражданское содействие», речь идет о временном удостоверении лица без гражданства. «"Паспорт негражданина" законом Российской Федерации не предусмотрен в принципе», — уточняет юрист.

Как сообщила 11 января агентству РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, первым обладателем такого удостоверения в Москве стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Более двух лет он провел в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, поскольку из-за отсутствия гражданства его не могли депортировать ни в одну страну.

Елена Буртина из правозащитного комитета «Гражданское содействие» 12 января рассказала «Медузе», что еще в декабре в Москве как минимум два человека получили временные удостоверения лиц без гражданства.

Удостоверение — в форме карты с биометрическими данными и фото — выдается сроком на 10 лет. Его обладатель получает право на трудовую деятельность, а также возможность открыть банковский счет, зарегистрировать брак, получить медицинскую помощь или купить билет на поезд — этих базовых прав люди без гражданства были лишены.

Апатриды в России зачастую являются выходцами из стран бывшего СССР, которые после развала Советского союза по тем или иным причинам не смогли вступить в российское гражданство или получить гражданство по месту рождения. Кроме того, временное удостоверение лица без гражданства могут получить люди, которых лишили гражданства РФ по решению суда, а также те, кто не подлежит выдворению из России, потому что их не принимает ни одна страна.

Закон о выдаче временных удостоверений людям без гражданства был подписан Владимиром Путиным в феврале 2021 года и вступил в силу в августе того же года. По данным на 3 января 2022 года, с момента начала действия закона в России было выдано почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства.

По словам Ивана Новикова, такой закон (его полное название «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства») был необходим. Комитет «Гражданское содействие» участвовал в его общественном обсуждении, предлагал изменения и дополнения.

Как пояснил адвокат, некоторые из поправок, предложенные правозащитниками, внес от своего имени депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Константин Затулин. «Он счел многие наши предложения обоснованными, предложил в качестве поправок к законопроекту от своего имени, некоторые из них были приняты. Так нам удалось принять участие в улучшении закона», — отметил Новиков.

Всего, по данным МВД, в России находятся около четырех с половиной тысяч человек без гражданства. Однако, как говорит Иван Новиков, эта цифра вызывает сомнения. В реальности подсчитать количество людей без гражданства очень сложно именно потому, что большинство из них не имеет легального статуса.

Люди без гражданства во Франции

Во Франции, по данным Бюро защиты беженцев и апатридов OFPRA на 31 декабря 2020 года, насчитывалось 1606 апатридов — людей без гражданства. Большинство из них (23,6%) являются выходцами из Западной Сахары — спорной территории в Северной Африке. На втором месте (15,8%) — уроженцы Палестины и Ливана. Наконец, на третьем месте (10,1%) — выходцы из бывшего СССР, за которыми с небольшим разрывом (9,4%) следуют уроженцы стран бывшей Югославии.

Согласно Нью-йоркской конвенции о статусе апатридов от 28 сентября 1954 года, статус апатрида может получить любой человек, «которого ни одно из государств не считает своим подданным в соответствии со своим законодательством».

Решение о предоставлении статуса апатрида принимает OFPRA. В 2020 году во Франции было удовлетворено 48 таких прошений из 317. Апатриды получают вид на жительство, а также имеют право запросить специальный документ для путешествий.

Статья 15 Всемирной декларации прав человека 1948 года устанавливает:

«Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство».

Однако, как отмечает Агентство ООН по делам беженцев, сегодня в мире насчитывается около 10 миллионов человек, не имеющих гражданства. Впрочем, это лишь примерные цифры, поскольку точно подсчитать эти данные не представляется возможным.

В 2014 году ООН запустила кампанию #ЯПРИНАДЛЕЖУ: «глобальный план действий по устранению безгражданства», рассчитанный на десять лет и направленный на урегулирование положения людей, не имеющих гражданства.

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