В РФ откладывают закон о QR-кодах на фоне тревожных прогнозов из-за «омикрона»

Правительство и «Единая Россия» «в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации» решили отложить на неопределенный срок второе чтение законопроекта о ковидных QR-кодах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 14 января. У губернаторов и сейчас уже есть полномочия вводить систему QR-кодов, которыми они активно пользуются.

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По словам Голиковой, изначально законопроект готовился как мера реагирования на «дельта»-штамм, но «сейчас будут новые вызовы». Речь идет о распространении в России штамма «омикрон», считающегося гораздо более заразным, чем его предшественники.

Поэтому правительство и «ЕР» вместе решили отложить второе чтение законопроекта «в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации», заявила Голикова.

Вице-премьер не уточнила, почему «новые вызовы» и «высокая неопределенность» стали причиной переноса на неопределенный срок рассмотрения законопроекта о QR-кодах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал, что вопрос о «снятии с рассмотрения» законопроекта совет Думы рассмотрит 17 января, и выразил уверенность, что депутаты поддержат это решение. Он подчеркнул, что закон требует доработки, и поблагодарил правительство за «понимание» этого. О «новых вызовах» в связи с этим он не упомянул.

Уже известно, что ко второму чтению правительство планирует внести в закон ряд поправок. Например, общественные места предлагают разрешить посещать и по отрицательным ПЦР-тестам и после 1 февраля.

В первом чтении Дума одобрила закон с потасовкой

Проект закона о QR-кодах в общественных местах правительство внесло в Госдуму 12 ноября вместе с законопроектом о кодах при посадке на самолеты и поезда. Рассмотрение «транспортного» законопроекта отложили еще 13 декабря. По словам Володина, это стало результатом в том числе обращений граждан. Сослался он и на слова Владимира Путина, который призывал «не создавать дополнительных проблем» для граждан.

Что касается «общего» законопроекта о QR-кодах в общественных местах, Дума одобрила его в первом чтении 16 декабря при поддержке «ЕР». Резко против выступила фракция КПРФ. Коммунисты перед заседанием развернули в зале плакат «КПРФ против QR-фашизма», что привело к незначительной потасовке с депутатами «ЕР». С трибуны Госдумы критику высказали также представители «СР» и «Новых людей».

Меры, которые предложило правительство, — рамочные. Предлагается на время пандемии закрепить за регионами право вводить специальную «документацию» как условие посещения ряда общественных мест для совершеннолетних граждан. Магазины и аптеки сюда не входят. «Документация» подтверждает или то, что человек привит от ковида, или наличие у него медотвода от вакцинации, или недавно перенесенную болезнь. Согласно законопроекту, документ содержит тот самый «двухмерный штриховой код (QR-код)», о котором власти, судя по всему, хотят все реже публично упоминать.

Губернаторы и раньше активно вводили ковидные пропуска. Случай, вызвавший наибольший резонанс, имел место в Казани, где ввели QR-коды для посадки на автобусы, трамваи и метро, что вызвало многочисленные конфликты и скандалы. Перенос рассмотрения закона о QR-кодах никоим образом не запрещает региональным властям продолжать прибегать к проверке санитарных «пропусков» в рамках чрезвычайных губернаторских полномочий.

Большинство россиян против QR-кодов

Законопроекты о QR-кодах в России стали предметом массового неодобрения и критики, вызвали митинги и обращения граждан к властям с требованием отказаться от этих инициатив. Не обошлось и без более жестких форм протеста. В Челябинске противники QR-кодов даже пытались прорваться в заксобрание и подрались с охраной.

Опрос «Левада-центра» (объявленного властями РФ «иноагентом») показал, что две трети россиян против введения QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Противников QR-кодов как условия проезда в общественном транспорте еще больше (76%).

В комментарии RFI политолог Екатерина Шульман отмечала, что нынешний протест против принудительной вакцинации и QR-кодов можно поставить в один ряд с протестами против монетизации льгот в 2004-2005-м, против фальсификаций на выборах в 2011-2012-м, против повышения пенсионного возраста в 2018-м.

Ключевой проблемой она назвала кризис доверия и отсутствие процедур публичного обсуждения, порождающих доверие. «Вы оказываетесь в положении, когда, несмотря на всю вашу выдающуюся авторитарность, вы не можете ввести те меры, которые могут себе позволить ваши демократические соседи», — указывала Екатерина Шульман.

Тревожные прогнозы из-за «омикрона»

Тем временем в России фиксируют рост заболеваемости и готовятся к новой масштабной вспышке эпидемии коронавируса в связи с распространением варианта «омикрон». Премьер-министр Михаил Мишустин поручил минздраву оценить готовность больниц развернуть дополнительные койки и создать резерв коек.

Два дня назад на совещании с правительством Владимир Путин заявил, что у России есть «хотя бы пара недель» на подготовку к новой волне.

До этого, 11 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число заражений «омикроном» в столице страны «быстро нарастает». «Мы действительно тоже находимся в зоне риска и в течение 7–10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — заявил он на совещании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на том же заседании предупредила, что нужно быть готовыми к неблагоприятному сценарию, при котором суточный прирост новых случаев заражения в РФ станет шестизначным.

По данным официального счетчика, в России полный курс вакцинации прошли более 75,1 млн человек, то есть порядка 52% от общего населения. Коллективный иммунитет власти оценивают в 62,6%.

Во Франции из-за распространения «омикрона» и шестизначного суточного прироста, планируют ужесточить правила выдачи «санпропусков». Ковидные «пропуска» собираются выдавать только полностью привитым (включая бустерные дозы) или в случае недавно перенесенной болезни. Эта правительственная инициатива сейчас на рассмотрении парламента.

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