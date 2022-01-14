Ивана Жданова и Леонида Волкова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

В России соратники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в список организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Их имена появились в реестре Росфинмониторинга в пятницу, 14 января. Накануне СМИ сообщили о скором выходе в свет документального фильма «Навальный» о российском оппозиционере и политзаключенном, снятом компаниями HBO Max и CNN Films.

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Росфинмониторинг внес оппозиционеров Ивана Жданова и Леонида Волкова в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Это следует из обновленного 14 января специального перечня ведомства.

В указанный реестр Росфинмониторинга попадают россияне, осужденные или обвиненные по статьям уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера. Согласно законодательству РФ, банки должны заморозить средства лиц, включенных в данный список, и прекратить их обслуживание.

Иван Жданов подтвердил блокировку своих банковских приложений.

Если серьезно, уверен, что не пройдет и года, как каждую пятницу будут объявлять новых экстремистов/террористов, как сейчас объявляют иноагентов. Мы первопроходцы в такой ерунде. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 14, 2022

Леонид Волков и Иван Жданов находятся за пределами России, которую они покинули в ходе масштабной кампании репрессий в отношении сторонников Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области. В июне 2021 года по запросу прокуратуры Мосгорсуд объявил фонды (Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан), а также региональные штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их на территории РФ.

28 сентября прошлого года российский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников — Волкова, Жданова, а также Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других. Леонид Волков и Иван Жданов объявлены в розыск властями РФ. Леонид Волков ранее возглавлял региональную сеть штабов Навального. Иван Жданов — бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Яд всегда оставляет след»: документальный фильм о Навальном готов к показу

13 января СМИ сообщили о скором выходе в свет документального фильма «Навальный» о российском оппозиционере и политзаключенном. Фильм сняли компании HBO Max и CNN Films. В нем рассказано об отравлении политика, его лечении в Германии и возвращении в Россию. Режиссером фильма стал канадский документалист Дэниэл Роэр, который охарактеризовал работу как «историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом».

Дата премьеры пока не названа. В сообщении Навального из колонии, опубликованном в его инстаграме, говорится: «Фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня». Фильм покажут в стриминговом сервисе HBO Max, который в России недоступен.

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