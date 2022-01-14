ФСБ объявила о ликвидации хакерской группировки REvil по запросу США

REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире, которая занималась вымогательством средств у коммерческих компаний.

Федеральная служба безопасности России по запросу США провела спецоперацию против хакерской группировки REvil, установив ее полный состав, ликвидировав инфраструктуру и предъявив обвинения задержанным. Об этом 14 января сообщил центр общественных связей ФСБ. REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире, которая занималась вымогательством средств у коммерческих компаний.

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В заявлении ФСБ отмечается, что «основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества», которое атаковало «зарубежные высокотехнологичные компании» с использованием программ-вымогателей, требуя выкуп за дешифровку информации под угрозой ее уничтожения. «Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — заявляет ФСБ.

Заявление центра общественных связей ФСБ было сделано после безрезультатных переговоров, которые на этой неделе провели с представителями США, НАТО и ОБСЕ российские дипломаты и военные. На встречах в Женеве, Брюсселе и Вене обсуждались требования Москвы по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток.

«ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей», — говорится 14 января в заявлении российской спецслужбы.

ФСБ сообщает, что «в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса». Спецоперация прошла в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Задержанным, чье число ФСБ не называет, предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ.

Хакерская группировка REvil «прекратила существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — утверждает ФСБ.

Россия не будет выдавать США тех участников хакерской группы REvil, у которых есть российское гражданство, сообщил позже в пятницу «Интерфаксу» осведомленный источник.

В 2021 году хакеров REvil подозревали в причастности к атакам на многие крупные компании, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США, на международный концерн про производству мяса, бразильский JBS и его американские предприятия, а также на американскую IT-компанию Kaseya, которая поставляет им программное обеспечение и удаленно им управляет.

В ноябре прошлого года британское издание Daily Mail утверждало, что предполагаемый лидер группировки REvil Евгений Полянин живет в Барнауле. На сайте американской ФБР он числится объявленным в розыск.

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявлял, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв хакерских атак с применением программ-вымогателей. $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.

Reuters напоминает, что в ноябре прошлого года власти США также объявили о награде до 10 миллионов долларов за информацию, которая бы позволила установить личности и местонахождение руководителей группировки REvil.

В июле 2021 года — после телефонных переговоров президентов России и США — группа исчезла из даркнета. 9 июля Байден провел разговор с Путиным, обсудив в том числе вопросы кибербезопасности. Байден тогда заявил о «продолжающихся атаках с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемых базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны». Ранее — 16 июня — вопросы кибербезопасности и хакерские угрозы были одной из тем первого очного саммита Байдена и Путина, прошедшего в Женеве.

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