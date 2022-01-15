Россия объявила о выводе своего «миротворческого контингента» из Казахстана

Вывод из Казахстана российского миротворческого контингента в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершен. Об этом объявило российское госагентство ТАСС.

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«Все 10 самолетов» с представителями российского контингента ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново, заявили в минобороны России. После посадки последнего борта пройдет «торжественный митинг», а затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации, добавили в ведомстве.

Накануне Казахстан покинули военнослужащие из Армении, Таджикистана и Киргизии, пишет «Новая газета». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о том, что возвращение «всех миротворцев» стран ОДКБ, которые прибыли в Казахстан в начале января (на фоне массовых протестов в стране), завершится 19 января. Силы ОДКБ вызвал в страну президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня Генпрокуратура Казахстана объявила о том, что в ходе протестов и беспорядков в стране погибли 225 человек, среди них — 19 силовиков.

При этом местные жители утверждают, что власти занижают число погибших.

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