«Ни секунды об этом не жалею»: год назад Алексей Навальный вернулся в Россию и был задержан

Алексей Навальный 17 января 2021 года в самолете, следующем из Берлина в Москву.

Политик Алексей Навальный обратился к сторонникам в годовщину своего задержания. Текст Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии в Покрове, был опубликован 17 января в его социальных сетях.

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«Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей. Спасибо вам всем огромное за поддержку — я ее чувствую». Алексей Навальный

17 января также стало известно, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против Алексея Навального будет направлено в суд в ближайшие недели. Об этом телеканалу «Дождь» сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, это дело объединили с делом об оскорблении судьи Веры Акимовой. Она председательствовала на процессе по делу о клевете на ветерана.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова в комментарии «Медиазоне» уточнила, что дело о мошенничестве еще расследуется. Из него были выделены несколько эпизодов, которые объединили с делом об оскорблении судьи.

Год назад Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления «Новичком». На паспортном контроле в «Шереметьево» политика задержали, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок на реальный и приговорил Навального к трем с половиной годам колонии общего режима. С учетом домашнего ареста политик должен провести под стражей два года и восемь месяцев.

В октябре 2021 года стало известно, что Следственный комитет объединил пять уголовных дел против Алексея Навального в одно.

В июне 2021 года по запросу прокуратуры Мосгорсуд объявил фонды (Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан), а также региональные штабы Навального экстремистскими

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