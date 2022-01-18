«Умышленно, цинично, безнравственно»: в Петербурге на художника завели уголовное дело из-за «гигантских фекалий»

На московского художника Ивана Волкова завели уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами захоронения (ст. 244 УК РФ) из-за инсталляции в виде экскрементов на Марсовом поле в Петербурге, подтвердили в местном управлении МВД.

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Как пишет «Бумага», Волкову вменяют первую часть 244-й статьи, максимальное наказание по которой составляет три месяца ареста. Но если следствие установит, что фигуру в виде фекалий Волков вылепил с участием других людей или по мотивам политической ненависти, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Пятиметровая фигура из снега коричневого цвета, окруженная желтой «лужей», появилась на Марсовом поле 13 января. В сообществе молодых художников ArtsWanted Club рассказали, что Иван Волков создал шуточную инсталляцию, иронизируя на тему того, что в этом году в Петербурге плохо убирали снег, на что жаловались горожане.

Волков рассказывал, что не вкладывал в свою инсталляцию в виде фекалий «какого-то определенного смысла». Он известен своими работами из снега, при создании которых использует пищевые красители.

В сообществе художников сообщили, что Волков должен был вернуться в Москву, но его сняли с поезда утром 16 января и доставили в отдел полиции. В ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что решатся вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Медиазона» писала, что вместе с Волковым на вокзале задержали его друга Никиту Колчина. В заявлении адвоката Колчина в прокуратуру говорится, что им сутки не передавали еду и давали пить только воду из-под крана в туалете.

В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое цитирует «Фонтанка», говорится, что художник «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета» и тем самым «осквернил место захоронения умерших».

Марсово поле — площадь в центре Санкт-Петербурга. В начале XX века на ней появился коммунистический некрополь. Здесь похоронили погибших в уличных боях в феврале 1917 года, погибших в ходе антибольшевистского восстания в Ярославле в 1918 году, воевавших против сил белого генерала Николая Юденича. Здесь захоронены также партийные и советские работники, в частности пропагандист В. Володарский и первый начальник петроградского ЧК Моисей Урицкий.

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