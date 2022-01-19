Наталья Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма, оккупированного Россией с 2014 года, не станет послом в Кабо-Верде. Об этом в среду, 19 января, политик сообщила ТАСС. По словам Поклонской, решение не ехать в Кабо-Верде по дипломатической службе было принято ей «по личным обстоятельствам».

Реклама Читать далее

В МИД России подтвердили, что отъезд Поклонской из России в Кабо-Верде не состоится «по личным обстоятельствам». Что именно стало причиной отказа от поста на дипслужбе, неизвестно. При этом Поклонская подчеркнула, что «готова (поехать) на любую должность», где она будет «полезна государству».

Наталья Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде в октябре 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В интервью российским изданиям Поклонская утверждала, что ей «интересна дипломатическая деятельность», и она хотела бы работать в африканском государстве. Ранее Поклонская в МИД России не работала.

Наталья Поклонская работала в прокуратуре Украины до 2014 года, когда Россия аннексировала полуостров Крым. После она заняла пост прокурора Крыма. Она выступала как обвинитель в делах против граждан Украины, в том числе по обвинениям в нападении на сотрудников «Беркута».

В 2016 году Наталья Поклонская стала депутатом Государственной Думы. Она получила мандат, освободившийся после отказа от своего кресла главы Крыма Сергея Аксенова.

В Украине в отношении Натальи Поклонской заведено уголовное дело. Ее подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 438 УК Украины — «Нарушение законов и обычаев войны». По мнению украинской прокуратуры, при ее участии запретили Меджлис крымскотатарского народа. Ее также обвиняют в государственной измене.

Наталья Поклонская объявлена Украиной в розыск. Киевские власти отмечали, что потребуют ее экстрадиции из Кабо-Верде. Однако, как заявили в Москве, Наталья Поклонская в случае приезда в африканскую страну находилась бы под защитой Венской конвенции и пользовалась бы дипломатическим иммунитетом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться