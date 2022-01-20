Джо Байден вновь предостерег Россию от вторжения в Украину

Джо Байден провел двухчасовую пресс-конференцию по итогам первого года на посту президента США, подробно прокомментировав угрозу российского вторжения на территорию Украины и вновь предупредив власти России о последствиях подобной агрессии.

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На пресс-конференции 19 января Байден снова пригрозил Москве серьезными экономическими санкциями в случае вторжения в Украину. «Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется. И это зависит от того, что она будет делать. Одно дело, если это будет ограниченное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать. Но если они действительно сделают то, на что способны… Вторжение в Украину станет для России катастрофой», — заявил американский лидер. В числе возможных санкций Байден упомянул запрет российским компаниям проводить операции с долларами.

После пресс-конференции в Белом доме уточнили некоторые из заявлений президента. Пресс-секретарь Джен Псаки отметила, что «если какие-либо российские войска пересекут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны США и их союзников».

По информации Вашингтона, Россия стянула к границе с Украиной около 100 тысяч войск, что может означать подготовку к агрессии. В России неоднократно заявляли, что не готовятся к вторжению. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Байдена, не исключив новых контактов Владимира Путина с американским коллегой.

По словам американского президента, российская сторона требует от Вашингтона гарантий того, что Украина не присоединится к НАТО, а наступательные вооружения альянса не будут размещены на ее территории. НАТО отказывается гарантировать неприсоединение Украины, но Байден во время пресс-конференции назвал маловероятным прием страны в альянс в ближайшее время из-за неготовности Киева.

Вечером 19 января президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором призвал украинцев не поддаваться панике в связи с сообщениями о возможном вторжении России. «Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на наши нервы», — заявил украинский лидер. «Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», — отметил Зеленский.

В этот четверг, 20 января, в Берлине запланирована встреча глав американской, британской, французской и немецкой дипломатии для обсуждения украинского вопроса. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с Анналеной Бербок, Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс, а затем отправится в Женеву, где 21 января встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В среду, 18 января, Блинкен побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Глава дипломатии США призвал Украину не допустить раскола в результате действий Москвы, напомнив «систематических попытках» России «ослабить демократические институты Украины и расколоть украинское общество».

«Мы указали, что предпочитаем дипломатический путь урегулирования конфликта с Россией», — отметил Блинкен. Он напомнил, что в 2021 году США предоставили Киеву в сфере безопасности больше помощи, чем когда-либо после 2014 года. Госсекретарь США сообщил, что в 2022 году Вашингтон продолжит поддерживать Украину, выделив ей дополнительно 300 млн долларов.

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